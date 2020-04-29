Представитель ВОЗ считает, что в РФ может быть несколько плато коронавируса

https://static.news.ru/photo/3cf2417a-8ada-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что в ходе пандемии коронавируса может быть несколько плато.

Любая эпидемия идёт на плато. Так что, к сожалению, может случиться, что не будет одно плато, они будут идти как синусоида, — заявила Вуйнович во время совещания с внутрифракционной группой первого замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошева.

Депутат напомнил, что прирост заболевших в день составляет от 5% до 7%, а раньше он составлял от 20% до 25%.

Это говорит о том, что мы выходим на какое-то плато. Речь идёт о том, что линия выравнивается, — подчеркнул Шхагошев в беседе с ТАСС.

NEWS.ru писал, что российские власти могут ослабить карантин через две недели. Об этом заявила Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что за последние десять дней в РФ зафиксировано значительное снижение случаев заболевания.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.