Москва насчитывает сотни хостелов самого разного качества и ценовой доступности. Мини-гостиницы считаются отличным выходом для туристов, а также для тех, кто ищет в городе недорогое жильё. Случается, однако, что пребывание в таком «общежитии» затягивается. Недели складываются в месяцы, месяцы — в годы. News.ru выяснил плюсы и минусы проживания в столичных хостелах.

Прежде всего, покупка спального места без удобств в ухоженной гостинице — экономически выгодна. Двухнедельное проживание в номере на 4-12 персон обойдётся в 10-12 тыс., в месяц — 20-25 тыс. рублей. Это дешевле аренды комнаты в центральной части города, а близость к работе экономит время. Наконец, такой постоялец может общаться с людьми из разных стран.

Стоит отметить, что обзор не учитывает общежития для рабочих и мигрантов, а лишь хостелы для иностранных путешественников и туристов из регионов. Такие объекты расположены зачастую внутри Садового кольца, не далее одной станции от Кольцевой линии подземки. Цена за сутки в них начинается от 600 рублей.

Стандартное место в мини-отеле представляет собой кровать, тумбочку, вешалки, комплект сменного постельного белья, полотенце. Иногда выдают одноразовые тапочки. Бесплатный чай и кофе на кухне. Номер ежедневно убирает горничная.

Семейные и атомизированные хостелы

Временные жилища столицы условно можно разделить на «семейные» и «атомизированные». В первых принято много общаться, делиться событиями из жизни. В них сформирован пул постоянных клиентов, а персонал практически не меняется. Во вторых господствует атомизация, жильцы даже не здороваются друг с другом.

Количество звёзд на сайтах бронирования ничего не значит

Часто на интернет-сайтах по бронированию гостиниц хостелы получают высокие оценки. Однако на деле такие места оказываются грязными и неуютными. Одна из причин — скидки на проживание, которые владельцы заведений предоставляют гостям за положительные комментарии. Так растёт рейтинг. При выборе временного пристанища также важно помнить, что фотографии жилища на сайте делал профессионал, который в выгодном свете выставил сильные стороны хостела и затушевал слабые. Например, если на фото в комнате четыре кровати, не факт, что на следующий день там не появится ещё парочка раскладушек.

CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Как правило, туристов отпугивают номера на 10 и 12 человек, и они берут 4-6-местные. Это часто приводит к тому, что в 12-местных проживают два-три человека, а комнаты на шесть персон полностью заполнены. При выборе пристанища нужно обратить внимание и на размеры помещений, их ремонт. Для разведки лучше заехать на один-два дня.

Возможность возврата средств

Заселяться в мини-гостиницу стоит с опцией возврата остатка внесённых денежных средств в случае более раннего выезда. Туристу после проведённой ночи может не понравиться место, и он решит его покинуть. Отсутствие опции возврата средств «прикуёт» его на неделю или две к хостелу.

Соседи

В мини-отелях, помимо туристов, встречаются люди самых разных профессий. Здесь живут обанкротившиеся бизнесмены, программисты и менеджеры, повара и официанты, стриптизёрши и проститутки, путешествующие по кастингам актёры, цирковые артисты и т.д. А администраторами работают молодые философы, экономисты, социальные антропологи, искусствоведы.

Разные представления о порядке и чистоте, политические убеждения, религиозные взгляды и даже неразвитое чувство юмора могут закончиться ссорой. Можно попасть в комнату к сектантам, менеджерам прямых продаж, эзотерикам и т.д.

Если турист излишне дисциплинирован и аккуратен, это может сыграть против него злую шутку. Застеленную постель администратор может принять за свободную и поселить на это место другого человека.

Шум

Большая удача встретить в хостеле тишину. Как правило, мини-отели — это громкие муравейники. Отдых в таких условиях — проблема. Один из главных минусов такого жилища — невозможность остаться одному, уединиться.

Как правило, владельцы мини-гостиниц нанимают на работу не изучивших азы гостеприимства специалистов, а кого попало. В итоге администраторы не следят за соблюдением тишины после 23:00.

Главный ночной дискомфорт — это, конечно, храп. Однако неудобства могут доставлять не только соседи по комнате. В смежных номерах нередко проходят дискотеки, дни рождения. Многое зависит как от толщины стен, так и от воспитания собеседников. Иногда так можно послушать дискуссии о минералогии или рассуждения об аспектах киноязыка позднего Феллини. А где-то — рассказы из деревенской или армейской жизни. Нередки и истерики. Тогда за стеной летают различные предметы. Однако администраторы не вмешивается: номер оплачен.

Нормальному отдыху могут помешать и расположенные рядом с хостелом рестораны, пивбары, дискотеки, ночные клубы. Такое соседство грозит туристу практически полным отсутствием сна в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Идеально, когда мини-отель находится во дворе, вдали от проезжей части.

Неприятный запах

Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие хостелы в Москве появились на территории фабрик. Комнаты — бывшие цеха, разделённые перегородками, или кабинеты. Отсюда соседство туалетов и жилых комнат. Живущих в таких номерах утром будит звук смываемой воды в унитазе. Отлично слышно, как в уборной сморкаются и плюют. Но такой номер становится вонючим не только из-за близости туалета. Источником неприятного запаха могут быть старые грязные тряпки, а также кроссовки, мокрая одежда на батарее, мусор под кроватью, испортившиеся продукты.

Коммунальные услуги

Как правило, зимой в столичных хостелах стоит холод, а летом — очень жарко. Выпросить обогреватель у администратора в феврале проблематично: он греется сам. А летом кондиционер приходится постоянно настраивать на нужный режим.

Одна из важнейших проблем столичных хостелов — наличие нормальных душевых. К примеру, в некоторых мини-гостиницах чтобы помыться, приходится настраивать температуру и напор воды для двоих. В таком случае из одной кабины человек кричит: «У меня холодная! Осторожно, кручу горячую!» А с той стороны: «Понял!».

Услуги стирки есть не везде. А когда стиральная машинка ломается, ремонт длится неделями. Иногда приходит в негодность пластиковый пол или дверь душевой кабины. На починку в лучшем случае уходит день-два. Всё это время помыться невозможно.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Часто постельное бельё отдают в стирку прачечным. Сотрудники компании забирают по 20-30 кг раз в несколько дней. Но иногда они опаздывают, что создаёт дефицит постельных принадлежностей. Прачечный бизнес зачастую ведут мигранты из Средней Азии и если к ним нагрянет полиция с проверками, доставка белья задерживается.

Не везде есть и большие холодильники. Иногда это мини-морозильник на 70 человек.

А на обоях, занавесках и простынях бывают заметны небольшие кровавые следы от убитых клопов. Это значит, что есть шанс увидеть насекомых. Но при первой же встрече необходимо сообщить администратору. В жилище будет проведена дезинсекция.

Несколько видов воровства

Воровство начинается с администраторов. Есть несколько схем. Например, при большом числе постояльцев они не оформляют новых клиентов, пропуская их мимо кассы, а оплату за проживание кладут в карман. Но постоялец в случае каких-либо проблем оказывается беззащитен. Поэтому важно требовать и хранить все чеки.

Случается воровство техники, телефонов, денег и т.д. Иногда инциденты происходят при невнимательности администраторов, которые часто меняются и не помнят лица всех жильцов. Злоумышленник проникает в комнату под предлогом поиска забытых вещей. Видеокамеры в хостелах, как правило, низкого качества и ничем не помогут полицейским.

И запомните: деньги в долг в таких временных пристанищах нельзя давать никому ни в коем случае.