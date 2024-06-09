Правда ли, что ВСУ впервые повредили новейший российский истребитель Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило о якобы повреждении истребителя пятого поколения Су-57 в результате атаки дронов по аэродрому в Ахтубинске. Минобороны РФ это никак не комментировало. Что известно на данный момент?

Что пишут военкоры о повреждении Су-57

По словам военного эксперта Бориса Рожина, беспилотник ВСУ упал рядом с российским истребителем Су-57, который якобы мог получить незначительные повреждения.

«Противник опубликовал кадры прилета беспилотника по аэродрому в Ахтубинске. Один из дронов упал рядом с истребителем Су-57, который получил некоторые повреждения. В связи с этим в очередной раз актуализирована тема укрытий для самолетов на аэродромах», — написал он.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», повреждение истребителя произошло в результате атаки ВСУ 8 июня.

«ГУР Украины утверждает, что это произошло 8 июня 2024 на аэродроме „Ахтубинск“. Вражеская военная пропаганда приводит спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме. На снимке виден след вероятно от прилета недалеко от самолета. Насколько поврежден он сам, на спутниковых кадрах не видно», — говорится в публикации канала.

Авторы канала «Рыбарь» отметили, что на деньги, которые будут потрачены на ремонт истребителя, можно было оснастить легкими укрытиями несколько российских аэродромов.

«Добавить к этому можем лишь то, что на стоимость ремонта одного Су-57 можно было полностью оснастить легкими укрытиями для самолетов оперативно-тактической авиации несколько аэродромов в прифронтовых районах», — пишут журналисты.

Telegram-канал Fighterbomber отмечает, что Су-57 был поврежден осколками в результате падения нескольких БПЛА рядом с ним.

«Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА. 3 штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57», — сообщили авторы.

Telegram-канал «Война с фейками» опровергает данные о повреждении самолета.

«С самолетом Су-57 все в порядке, он не получил повреждений. Источник, близкий к ходу СВО рассказал, что в ночь на 8 июня ВСУ действительно попытались атаковать военный аэродром в Ахтубинске в Астраханской области тремя беспилотниками самолетного типа. Все они были уничтожены мобильными огневыми группами. Один из БПЛА развалился в воздухе и его части упали на самолетную площадку. Именно следы этого падения и видны на спутниковых снимках. Никто из аэродромной команды не пострадал, авиатехники не обнаружили повреждений у самолета», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Что пишут украинские СМИ о якобы повреждении Су-57

Украинское издание «УНИАН» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что 8 июня был частично поврежден российский истребитель Су-57, стоящий на аэродроме в Ахтубинске. ГУР Украины также опубликовало спутниковые снимки возможного последствия атаки дронов.

«Украинская Правда» отмечает, что впервые в истории ВСУ удалось якобы повредить российский многоцелевой истребитель пятого поколения.

«Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — пишет украинское издание.

Минобороны РФ это никак не комментировало

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