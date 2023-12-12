Правда ли, что ГУР Украины взломало ФНС РФ и уничтожило базу данных В ФНС России опровергли информацию о взломе серверов и хакерской атаке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России рассказали NEWS.ru, что информация о хакерской атаке на серверы ведомства и их взломе не соответствует действительности. Что об этом известно?

Кто сообщил о взломе серверов ФНС

Главное управление разведки Минобороны Украины сегодня сообщило, что организовало хакерскую атаку на сервера ФНС России. В результате работы киберподразделений якобы удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов ведомства, а также в 2300 региональных серверов по всей России.

По данным ГУР, в результате таких действий были заражены почти все серверы Федеральной налоговой службы России.

Также отмечалось, что полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ.

Как отреагировали в ФНС на информацию о хакерской атаке

В Федеральной налоговой службе РФ заявили, что информация, которая появилась сегодня в интернете про «уничтожение инфраструктуры» ведомства, является недостоверной и все сервисы работают в штатном режиме.

«Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности. Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и „уничтожить инфраструктуру“ налоговых органов России и что якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме», — отметили в ФНС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ведомстве подчеркнули, что все данные налогоплательщиков надежно защищены.

«Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности и надежно защищена», — уточнили в ФНС.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале предположил, что в Киеве решили отреагировать таким образом на хакерскую атаку, которая была совершена на серверы мобильного оператора Украины Kyivstar.

«Мои источники в ведомстве (ФНС. — NEWS.ru) сообщают, что вся эта история — вымысел и никаких проблем с доступностью цифровой инфраструктуры налоговой службы нет. Призываю руководство Telegram выдать заслуженную метку FAKE всем каналам, задействованным в распространении этой дезинформации», — отметил он.

Что сегодня произошло с мобильным оператором Kyivstar

Утром 12 декабря украинские СМИ сообщили, что многие пользователи начали жаловаться на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора Kyivstar — пропали мобильная связь и интернет. Отмечалось, что в Борисполе Киевской области перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. В Сумах система оповещения о воздушной тревоге была отключена, а в Харьковской области сирены уличного оповещения работают с перебоями.

Позднее генеральный директор Kyivstar Александр Комаров заявил, что на данный момент неизвестны сроки восстановления, но компания предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Он подчеркнул, что IT-инфраструктура была частично разрушена после хакерской атаки.

После произошедшего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело, обвинив российские спецслужбы в хакерской атаке на сервера мобильного оператора Kyivstar.

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