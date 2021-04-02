Познер: «Я обязательно ещё поеду в Грузию»

https://static.news.ru/photo/f2b866a6-93b7-11eb-b5a1-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: vk.com/pozzzner

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал NEWS.ru о том, что обязательно посетит Грузию с повторным визитом, несмотря на протесты местного населения.

При этом журналист отказался комментировать вызванные его визитом в Грузию акции протеста.

Я туда ещё поеду, почему бы и нет? Такой возможности я не исключаю абсолютно. У меня там масса друзей, я обязательно как-нибудь поеду в Грузию, — заявил Познер.

Ранее сообщалось, что Владимир Познер покинул территорию Тбилиси после протестов митингующих. Известно, что телеведущий прилетел туда, чтобы отметить свой день рождения, однако возле гостиницы, где он остановился, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны.

После произошедшего инцидента с заявлением выступил бывший глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили, который сообщил, что такая «запредельная реакция» подорвёт доверие российских туристов к Грузии, и плохо отразится на притоке валюты в национальную экономику.