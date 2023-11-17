Расчет «Корнета» накрыл огнем солдат ВСУ в момент разгрузки боекомплекта Руденко: ВС РФ поразили группу солдат ВСУ в момент разгрузки боекомплекта

Фото: МО РФ

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По информации журналиста, по расположениям противника нанесли два удара, ликвидировано шесть солдат ВСУ.

Расчет ПТРК «Корнет» уничтожает противника в момент выгрузки БК из автомобиля подвоза в дом. Уничтожено шесть военнослужащих ВСУ, автомобиль подвоза и БК, — сообщил Руденко.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Как отмечалось в сообщении, техника западного производства поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Ранее сообщалось, что российская артиллерия предотвратила четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки и Тимковки. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета противника в районе Вишневого и Петропавловки.

Позже стало известно, что бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям ВСУ у Клещеевки. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое противник накрыл маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по вражеским пунктам дислокации.