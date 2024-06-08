Появились кадры уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой Минобороны показало видео уничтожения танка Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале два видео с кадрами уничтожения танка Abrams и БМП Bradley американского производства на Авдеевском направлении. По данным ведомства, на данном участке фронта работали военнослужащие группировки войск «Центр».

Танк Abrams был уничтожен ударом российской артиллерии. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции, применив высокоточный снаряд «Краснополь». Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника «Орлан-30».

БМП М2 Bradley подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения группировки «Центр». Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники. Боевая машина была выведена из строя ударом кумулятивным боеприпасом.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма. За последнюю ночь было пресечено несколько попыток киевского правительства осуществить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов по объектам на территории России.