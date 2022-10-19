«Повторит Сирию»: военный журналист о тактике Суровикина под Херсоном Военный журналист Борзенко: генерал Суровикин использует под Херсоном сирийские приемы

Фото: Министерство обороны РФ

Командующий специальной военной операцией России на Украине Сергей Суровикин — человек, который выиграл войну в Сирии при помощи необычных технических приемов и новых видов оружия. Похожую тактику он будет применять под Херсоном, предположил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

По его словам, генерал Суровикин командовал военной операцией в Сирийской Арабской Республике и применил там очень необычные методы, до него так делали только американцы. Он пояснил: в Сирии работали Воздушно-космические силы, при этом российские войска в самих боях не участвовали, а участвовали сирийские, при этом ВКС России их основательно поддерживали. Именно благодаря этой поддержке и была одержана победа, считает Борзенко.

Мы освободили Алеппо, выбили противника из пригородов столицы, сделали очень многое. Такая тактика — мы полагались на новые виды оружия — помогла выиграть войну в Сирии, — пояснил военный журналист.

Он добавил, что похожую тактику Суровикин может применить и в боях под Херсоном, при этом даже элитной многочисленной группировке ВСУ из иностранных бойцов ждать пощады не стоит. По его словам, их не станут беречь, «будет жестко, даже очень жестко в отношении ВСУ, пойдет тотальное уничтожение».

Украинские войска собрали там группировку из 30 тысяч человек, причем далеко не худших бойцов. Они прошли подготовку в Польше, Германии, Великобритании. Это слаженные отряды, а не тероборона. Плюс добавили наемников из тренировочных лагерей подо Львовом, то есть, образно говоря, собрали всю элиту ВСУ, — напомнил Борзенко.

Выступление 18 октября генерала Сергея Суровикина о ходе специальной военной операции может означать переход к более решительным действиям российский войск, предположил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, для России пришло время «воевать полноценно», не связывая себя политическими ограничениями.

Ранее 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. Он подчеркнул, что пока все атаки ВСУ удается отразить. В этот же день в Херсонской области началась массовая эвакуация граждан из-за угрозы масштабных обстрелов жилых районов украинскими военнослужащими.