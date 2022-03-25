После прорыва водной блокады в Крыму посадят рис

Благодаря тому что вода стала поступать в Северо-Крымский канал, руководители агропредприятий на полуострове решили выделить 300 гектаров земли под посев риса, передаёт издание argumenti.ru. Рисовые поля расположатся в Красноперекопском и Нижнегорском районах. Сеять культуру решили впервые за восемь лет. Работы начнутся 1 мая.

Предоставляемый краснодарским научным центром семенной материал районирован, потому что у нас с Кубанью одна зона в реестре селекционных достижений — шестая. Это означает, что все выращиваемые на Кубани сорта подходят и для Крыма, — сообщил замминистра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев.

Ранее стало известно, что российские учёные с помощью геномного редактирования создали устойчивые к заболеваниям сорта картофеля, которые при этом не цветут. Технология позволяет изменять целевые гены, не добавляя в них ничего «чужеродного», объяснил академик Геннадий Карлов, директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ).

Работа ведётся над двумя целевыми генами. Первый не даёт растению зацвести и, возможно, тем самым увеличит урожайность. Второй повышает устойчивость к заболеваниям.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполнятьcя водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году cоорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуоcтрова.

26 февраля глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал.