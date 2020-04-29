Попова назвала единичными случаи заражения COVID-19 на предприятиях

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Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что случаи массовых заражений коронавирусом на производствах в России — единичны.

Количество групповых заболеваний и инфицирований на каких-либо производствах у нас единичное, — цитирует ТАСС Попову.

Она отметила, что на предприятиях непрерывного цикла удаётся обеспечивать безопасность работы сотрудников в условиях распространения коронавируса. По её словам, ежедневное измерение температуры и осмотры, обеспечение дистанции позволяет свести контакты между людьми к минимуму и, как следствие, снизить риск передачи инфекции.

Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора на 30 апреля, на территории РФ выполнено 3,4 млн тестирований на коронавирус. За последние сутки сделано 194 тыс. тестов. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 208 тысяч россиян. Из столичных больниц за последние сутки выписали 525 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 5 135 человек.