Полянский оценил готовность России и Украины к переговорам Полянский: Россия и Украина на данном этапе не могут провести переговоры

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Дмитрий Полянский

Сейчас Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что причины сложившейся ситуации понятны.

В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года, — сказал Полянский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее охарактеризовала грядущую конференцию по миру на Украине в Швейцарии как очередное «надувалово» от Госдепартамента США. По ее словам, тот, кто отправляет в зону конфликта оружие, не может быть пацифистом. Настоящей «формулой мира» Захарова назвала прекращение поставок вооружения Украине.

Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией, союзники считают, что важнее дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию на поле боя, сообщал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он добавил, что в мире не заинтересована и Москва.

Одной из целей предстоящей конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, является подтверждение легитимности президента Украины Владимира Зеленского, заявлял российский лидер Владимир Путин. При этом такие «пиаровские шаги» ничего не значат для юридических документов, отметил он.