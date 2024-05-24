Полковник раскрыл, что ждет угнавшего танк бойца ВСУ Полковник Кошкин: угнавшего танк бойца ВСУ проверят следователи

Фото: МО Украины

Украинского военнослужащего, угнавшего танк и перешедшего на сторону России, ждет проверка в СК, заявил Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Он также допустил, что боец попросит от РФ каких-нибудь преференций.

Он перешел к нам с боевой техникой, пригнал танк. Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк — это все же веский довод для чего-то такого, — отметил эксперт.

Кошкин объяснил, что сейчас нужно проверить все документы военного и подтвердить его историю. По его словам, следователи установят, кем является этот солдат и нет ли за его плечами каких-либо военных преступлений.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии. По данным журналиста, для этого боец угнал танк.

На представленных кадрах, снятых на камеру ночного видения, заметно, что танк медленно подъезжает к позициям ВС РФ. После этого из боевой машины вышел солдат и сразу опустился на колени. По требованию российских бойцов пленный показал, что не имеет при себе оружия. Он объяснил, что на танке ему легче было преодолеть линию фронта.