Политолог спрогнозировал «болезненные» удары по Украине после ЧП на мосту Политолог Кортунов спрогнозировал «болезненные» удары по Украине после ЧП на мосту

Фото: Елена Иванова/РИА Новости

Пока не до конца известно, что именно произошло на Крымском мосту, однако если в произошедшем действительно окажется виновен Киев, ответом с российской стороны может быть не только дипломатическая и политическая реакция, предположил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Политолог спрогнозировал изменение географии военных ударов РФ по украинской инфраструктуре.

Возможно, что на подконтрольных Киеву территориях и не так много объектов, в своем символическом значении сопоставимых с Крымским мостом. Хотя некоторые переправы через Днепр украинское руководство и может в таком виде рассматривать. Однако ясно, что транспортная инфраструктура является точкой уязвимости в любом конфликте. Поэтому удары по линиям коммуникации и путям снабжения ВСУ могут стать очень болезненными, — подчеркнул Кортунов.

Как заметил эксперт, пока ни у кого нет полной картины произошедшего, поэтому и детально спрогнозировать реакцию еще тяжело.

Но в случае если руководство РФ сочтет теракт нарушением негласных правил игры в рамках конфликта, может последовать демонстрация готовности и способности России наносить существенный ущерб критической инфраструктуре Украины, — заключил специалист.

ЧП на мосту произошло в субботу. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин случившегося. В СК уже завели уголовное дело в связи с произошедшим. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте был подорван грузовик, следом было зафиксировали возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

Произошедшее прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее началом и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный».