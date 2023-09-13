Политолог рассказал, ждать ли ухудшения отношений России с Азербайджаном Политолог Макаркин: отношения России с Азербайджаном не ухудшатся

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Отношения между Россией с Азербайджаном не ухудшатся, заявил NEWS.ru политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин. Так он отреагировал на непризнание Баку легитимности выборов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Эксперт отметил, что стороны заинтересованы в поддержке взаимовыгодных отношений.

Максимум, что мы можем ожидать, это обмен заявлениями по дипломатическим каналам. Россия продолжает маневрировать между Арменией и Азербайджаном и не хочет идти на конфликт с кем-то из них. Азербайджан — близкий партнер Турции. При этом они понимают, что заявления о выборах в новых регионах не улучшат ситуацию с РФ, но и не ухудшат ее, — сказал Макаркин.

Он добавил, что для России главным вопросом является то, каким образом необходимо отвечать на такие шаги Баку.

Если мы поссоримся со всеми странами, кто делает подобные заявления, то союзников у нас окажется крайне мало. Думаю, все понимают, что подобные конфликты не нужны России во время проведения СВО, мы просто не готовы к последствиям, — считает эксперт.

9 сентября МИД Азербайджана выпустил заявление, согласно которому Баку не считает выборы, проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях легитимными, поскольку они не соответствуют «общепризнанным нормам и принципам международного права относительно уважения прав государств, присущих их суверенитету». В дипведомстве отметили, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее выборы в новых регионах России отказались признать в Евросоюзе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил последствиями всем, кто причастен к проведению этого голосования.