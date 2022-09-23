Политолог оценил вероятность столкновения России и НАТО Политолог Сатановский: полноценное столкновение НАТО и России нельзя исключать в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки Т-72Б3М ВС РФ

Полноценное столкновение НАТО и России нельзя исключать в будущем, поэтому необходимо готовиться к тому, что такой конфликт произойдет, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на слова политолога Евгения Сатановского. По его словам, будущие 10-15 лет в мире возможны крупные вооруженные столкновения, а вслед за конфликтом с Украиной может начаться конфликт с Польшей.

У России есть максимум три года до крупного конфликта с Польшей. Это факт. Она — второй эшелон вслед за Украиной, который против РФ выставляет НАТО. Запад об этом говорит открыто. Известно, что они будут делать с точки зрения перевооружения, — подчеркнул эксперт.

Журналист Константин Кнырик ранее заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине США могут втянуть в конфликт с Россией еще какую-нибудь страну. Он убежден, что Штаты ставят своей целью развалить Россию с помощью некоего проекта, а потому призывы к подготовке к войне с ней могут в будущем зазвучать и в Польше.

Военный обозреватель Виктор Баранец в свою очередь предположил, что к войне между Россией и Польшей может привести возможное решение украинского президента Владимира Зеленского позволить польским войскам войти на территорию Западной Украины. По мнению эксперта, при таком сценарии столкновение ВС РФ с регулярной армией Польши будет практически неизбежно.