Политолог назвал три ключевые темы послания Путина Федеральному собранию Политолог Макаркин: послание Путина затронет социалку, экономику и позиции РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году можно будет условно разделить на три блока, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, глава государства обязательно затронет темы поддержки населения, экономической ситуации в России, а также ее положения на мировой арене.

Первая тема — вопросы социальной поддержки. Ведь людям хочется знать, что будет с их дальнейшей повседневной жизнью, зарплатами, пенсиями и пособиями. Вторая тема — экономическое развитие России, то есть промышленная политика, продовольственная безопасность и т.д. А третий блок затронет международное положение и позиционирование страны. Одной из приоритетных тем станет в том числе СВО, — заявил Макаркин.

Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию 29 февраля — окончательную дату выступления 20 февраля озвучили в Кремле. Эта речь для парламента станет уже 19-й за время пребывания главы РФ у власти.

Политологи предполагают, что послание 2024 года будет отличаться от предыдущих — оно станет своеобразной презентацией Путина как кандидата на президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта. В своей речи, считает эксперт, глава РФ расскажет о задачах не только на текущий год, но и на более продолжительный период времени.