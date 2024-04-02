Поймали не всех бандитов? Могла ли группа террористов сбежать из «Крокуса»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

В понедельник, 1 апреля, перед судом предстал еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзода, который, по данным следствия, перечислял деньги одному из участников атаки до и после ее начала. Он стал 10-м задержанным по подозрению в причастности к нападению. Очевидцы сообщали, что боевиков могло быть больше. Насколько правдивы их слова и есть ли вероятность, что часть предполагаемых исполнителей атаки сбежали — в материале NEWS.ru.

Кого подозревают в теракте в «Крокусе»

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 25-летний Якубджони Юсуфзода был арестован в Москве 25 марта за неповиновение полиции и провел в изоляторе временного содержания 12 суток. По версии следствия, за несколько дней до теракта он перечислил с личного банковского счета деньги на оплату жилья, которое снимали другие предполагаемые участники атаки в Красногорске. При этом СК уточняет, что часть средств он перевел одному из исполнителей уже после теракта в «Крокус Сити Холле».

Юсуфзода оказался десятым подозреваемым в деле о теракте. До него перед судом предстали уроженцы Таджикистана Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Также были арестованы их вероятные сообщники — Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, которые продали нападавшим автомобиль, и Алишер Касимов, сдавший квартиру, где, предположительно, члены группы планировали теракт.

Еще одним фигурантом дела стал Назримада Лутфуллои — вечером 23 марта его задержали у здания «Крокус Сити Холла» за нецензурную брань и вызывающее поведение. СМИ сообщили, что в ходе беседы с правоохранителями он частично признал свою вину в теракте.

Фото: t.me/moscowcourts Якубджони Юсуфзода

Как развивались события в «Крокусе»

На совещании у президента России Владимира Путина глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что четверо боевиков подъехали к «Крокус Сити Холлу» в 19:58 и сразу открыли стрельбу по людям на улице.

Не прекращая огонь, они зашли в здание и за несколько минут добрались до концертного зала. Там участники атаки продолжили стрельбу по зрителям, позже облили помещение бензином и подожгли. Нападавшие снимали на видео все происходящее в «Крокусе». В соцсетях вскоре появились кадры, на которых боевики расстреливают людей в упор или добивают их ножом. Вскоре участники атаки вышли из здания и около 20:13 уехали на белом «Рено», припаркованном у ТРЦ. Покидая территорию, они сбили двух детей, которые получили тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемых задержали через несколько часов после теракта в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Как сообщил в своем обращении к россиянам Владимир Путин, там для боевиков было подготовлено окно, через которое они планировали покинуть территорию РФ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Почему очевидцы называют большее число нападавших на «Крокус»

После начала атаки на «Крокус Сити Холл» очевидцы сообщали, что предполагаемых участников могло быть около 20. Информация о забаррикадировавшихся в горящем здании боевиках официально не подтвердилась. Помимо этого, появлялись сведения, что боевики могли оставить на парковке возле «Крокуса» заминированный автомобиль, но сотрудники Росгвардии, осмотревшие место происшествия, никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Тем не менее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в беседе с NEWS.ru не исключил, что у нападавших мог быть подельник непосредственно на концертной площадке. «Исполнители требовались не особо продвинутые. Стояли за ними западные спецслужбы — они организовали схрон и имели „крысу“ внутри для проноса значительного количества воспламеняющихся веществ», — предположил эксперт.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сомневается, что силовые структуры могли упустить кого-то из нападавших.

«Судя по тому, сколько террористов зашло и стреляло, скольких зафиксировали камеры видеонаблюдения и сколько потом арестовали — их все-таки было четверо. Следственные действия это подтверждают. Но, судя по объему теракта, в его организации было задействовано огромное количество людей, которые подготовили деньги, квартиры, оружие, схроны, обеспечили прохождение террористов в „Крокус“, заранее смогли ознакомиться там с обстановкой», — считает Гончаров.

Ранее в Telegram-каналах опубликовали имена других возможных подозреваемых в причастности к атаке: утверждалось, что среди них были 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров. Последний два года назад владел тем самым «Рено», на котором боевики приехали к «Крокусу» и потом скрылись с места преступления.

Чуть позже выяснилось, что Назаров в момент нападения был в Самаре со своей семьей. Еще двое упомянутых мужчин, Насридинов и Исмонов, как выяснило МВД Таджикистана, находились на территории республики. Никакой информации о Сафолзоде не появлялось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько человек помогали террористам

Пресс-служба Следственного комитета сообщала, что задержанные после атаки признались на допросах, что ехали в сторону Украины для получения вознаграждения в Киеве. Такую инструкцию, по словам участников нападения, им дал неизвестный мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

Кроме того, 29 марта стало известно о задержании на территории Таджикистана до 15 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Источники сообщали, что они готовили теракты на Навруз, силовые структуры республики проверяют их связь с лицами, арестованными после атаки на «Крокус». Предполагалось, что среди задержанных могут быть родственники Далерджона Мирзоева.

В минувшие выходные в Дагестане задержали четырех граждан из Средней Азии, которые, по данным ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении участников нападения на «Крокус». Кроме того, они готовили террористический акт в местах массового пребывания людей в Каспийске, после совершения атаки намеревались покинуть территорию РФ.

Кто стоит за терактами

Один из предполагаемых исполнителей — Шамсидин Фаридуни — рассказывал на допросе, что некий «помощник проповедника» предложил ему совершить теракт за 500 тысяч рублей. Тот, по словам подсудимого, вышел на него через Telegram-канал, в котором Фаридуни слушал лекции. При этом вскоре после теракта ответственность за него на себя взяла группировка «Вилаят Хорасан» — афганское крыло «Исламского государства» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Шамсидин Фаридуни

По мнению Сергея Гончарова, цепочка кураторов атаки на «Крокус» может оказаться намного длиннее. Он не исключает, что в ближайшем будущем на территории Северного Кавказа могут активизироваться и другие спящие террористические ячейки.

«Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял: „Как только мы будем терпеть поражения на фронте, все диверсионно-террористические акты мы перенесем к России“. Это, к сожалению, мы с вами видим каждый день. Обострение на Северном Кавказе — это деятельность тех спящих террористических ячеек, которые ждали своего часа. Американцы, британцы и украинцы просто реанимируют их и заставляют действовать», — заключил он.

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