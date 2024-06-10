Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники ВСУ были сбиты над Ярославской областью. Дроны влетели в буксир и баржу в Азовском море. Ракету «Нептун-МД» уничтожили над Белгородской областью. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ударов по ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.
Украинский БПЛА попытался атаковать центр Брянской области
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью четырех беспилотников самолетного типа. Все они были подавлены средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнил глава региона Александр Богомаз, БПЛА пролетали над Брянским районом. Падение их обломков не привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим.
Утром 10 июня губернатор сообщил об уничтожении трех дронов над Навлинским районом региона. По его словам, обошлось без последствий на земле. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.
Baza сообщила об атаке ВСУ на суда в Таганрогском заливе
Украинская армия ударила беспилотниками по буксиру «Инженер Смирнов» и барже «Секция-179» в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, суда получили повреждения. Министерство обороны РФ не подтверждало эту информацию.
Как уточнила Baza, нападение на плавсредства произошло 8 июня около 21:00. По его информации, капитан буксира доложил о повреждениях выше ватерлинии, а также о выбитых стеклах, двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения. Судно осталось на плаву, поэтому было принято решение вернуться в порт Азов в Ростовской области.
Власти Ярославской области сообщили о попытке налета БПЛА на регион
Атаку украинских БПЛА предотвратили в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.
«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении правительства.
Смирнов сообщил об ударе по административным зданиям Курской области
Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Горналь, Волфинский, Кульбаки, Елизаветовка, Гордеевка и Троицкое, а также пункт пропуска «Суджа». Местные жители не пострадали.
Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Гордеевку, Новоивановку, Воронки и Теткино. Никто не пострадал. Линии электропередачи оказались повреждены в Новоивановке и Воронках. Дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома в Теткине.
Вечером 9 июня и ночью 10 июня украинская армия атаковала регион с помощью тяжелого восьмивинтового октокоптера, квадрокоптеров и дронов-камикадзе, заявил Смирнов. Два административных здания получили повреждения в Судже и Кореневе. Обошлось без пострадавших.
Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаках на Курскую область и их последствиях.
ВСУ попытались ударить ракетой «Нептун-МД» по Белгородской области
Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, шесть украинских беспилотников самолетного типа и одна управляемая ракета «Нептун-МД» были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА был сбит над регионом утром 10 июня.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ наносили удары артиллерией и дронами по населенным пунктам Малиновка, Вергилевка, Журавлевка, Пушкарное, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка, Безымено, Доброивановка, Козинка, Богун-Городок, Казачье-Рудченское, Лозовая Рудка, Шебекино, Красное, Муром, Новая Таволжанка, Середа, Марьино и Мухин.
В Борисовском районе в результате одной из атак пострадали трое бойцов белгородской самообороны. Одному из них потребовалась госпитализация, у мужчины диагностировали осколочные ранения различных частей тела и проникающее ранение брюшной полости.
По меньшей мере шесть частных жилых домов, 12 автомобилей, два автобуса, административный объект, производственное помещение и объект связи получили повреждения.
Село Вериговка находилось под обстрелом, там были зафиксированы два прилета. Тишанка, Старый, Репяховка и Староселье были атакованы с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Инфраструктурный объект связи получил повреждения.
Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ на ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 40 случаев ведения огня со стороны ВСУ.
Украинские войска совершили 26 обстрелов на Донецком направлении и 14 — на Горловском. ВСУ выпустили 113 боеприпасов по региону. Также он был атакован беспилотниками. Один жилой дом, два инфраструктурных объекта и два автомобиля получили повреждения. Есть жертвы и пострадавшие.
«В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника погиб мужчина 1986 г. р., пострадали мужчины 1971 и 1980 г. р. и женщина 1987 г. р. В Кировском районе столицы республики ранена женщина 1947 г. р.», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Стало известно о гибели человека после обстрела Херсонской области
Накануне один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Кроме того, ранения получила женщина, ее госпитализировали.
«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу», — написал губернатор.
По словам Сальдо, ВСУ продолжали обстреливать и атаковать регион дронами в течение дня. Житель Новой Каховки получил минно-взрывную травму. В населенном пункте перебит водопровод, повреждены гаражи и многоквартирный дом. Два жилых дома разрушены в Маячке.
Министерство обороны России не комментировало сообщения об ударах по населенным пунктам Херсонской области.
Глава Запорожья сообщил об ударе по частному сектору города Пологи
Накануне вечером украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, прилеты были зафиксированы в частном секторе города.
«От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела», — написал чиновник в Telegram-канале.
Подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.
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