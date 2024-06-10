Погибшие в Херсоне и ДНР, раненые в Белгороде: как ВСУ атакуют РФ 10 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники ВСУ были сбиты над Ярославской областью. Дроны влетели в буксир и баржу в Азовском море. Ракету «Нептун-МД» уничтожили над Белгородской областью. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ударов по ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Украинский БПЛА попытался атаковать центр Брянской области

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью четырех беспилотников самолетного типа. Все они были подавлены средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил глава региона Александр Богомаз, БПЛА пролетали над Брянским районом. Падение их обломков не привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим.

Утром 10 июня губернатор сообщил об уничтожении трех дронов над Навлинским районом региона. По его словам, обошлось без последствий на земле. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Baza сообщила об атаке ВСУ на суда в Таганрогском заливе

Украинская армия ударила беспилотниками по буксиру «Инженер Смирнов» и барже «Секция-179» в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, суда получили повреждения. Министерство обороны РФ не подтверждало эту информацию.

Как уточнила Baza, нападение на плавсредства произошло 8 июня около 21:00. По его информации, капитан буксира доложил о повреждениях выше ватерлинии, а также о выбитых стеклах, двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения. Судно осталось на плаву, поэтому было принято решение вернуться в порт Азов в Ростовской области.

Власти Ярославской области сообщили о попытке налета БПЛА на регион

Атаку украинских БПЛА предотвратили в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении правительства.

Фото: МО Украины

Смирнов сообщил об ударе по административным зданиям Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Горналь, Волфинский, Кульбаки, Елизаветовка, Гордеевка и Троицкое, а также пункт пропуска «Суджа». Местные жители не пострадали.

Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Гордеевку, Новоивановку, Воронки и Теткино. Никто не пострадал. Линии электропередачи оказались повреждены в Новоивановке и Воронках. Дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома в Теткине.

Вечером 9 июня и ночью 10 июня украинская армия атаковала регион с помощью тяжелого восьмивинтового октокоптера, квадрокоптеров и дронов-камикадзе, заявил Смирнов. Два административных здания получили повреждения в Судже и Кореневе. Обошлось без пострадавших.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаках на Курскую область и их последствиях.

ВСУ попытались ударить ракетой «Нептун-МД» по Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, шесть украинских беспилотников самолетного типа и одна управляемая ракета «Нептун-МД» были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА был сбит над регионом утром 10 июня.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ наносили удары артиллерией и дронами по населенным пунктам Малиновка, Вергилевка, Журавлевка, Пушкарное, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка, Безымено, Доброивановка, Козинка, Богун-Городок, Казачье-Рудченское, Лозовая Рудка, Шебекино, Красное, Муром, Новая Таволжанка, Середа, Марьино и Мухин.

В Борисовском районе в результате одной из атак пострадали трое бойцов белгородской самообороны. Одному из них потребовалась госпитализация, у мужчины диагностировали осколочные ранения различных частей тела и проникающее ранение брюшной полости.

По меньшей мере шесть частных жилых домов, 12 автомобилей, два автобуса, административный объект, производственное помещение и объект связи получили повреждения.

Село Вериговка находилось под обстрелом, там были зафиксированы два прилета. Тишанка, Старый, Репяховка и Староселье были атакованы с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Инфраструктурный объект связи получил повреждения.

Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 40 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 26 обстрелов на Донецком направлении и 14 — на Горловском. ВСУ выпустили 113 боеприпасов по региону. Также он был атакован беспилотниками. Один жилой дом, два инфраструктурных объекта и два автомобиля получили повреждения. Есть жертвы и пострадавшие.

«В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника погиб мужчина 1986 г. р., пострадали мужчины 1971 и 1980 г. р. и женщина 1987 г. р. В Кировском районе столицы республики ранена женщина 1947 г. р.», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Фото: t.me/mchs_official*

Стало известно о гибели человека после обстрела Херсонской области

Накануне один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Кроме того, ранения получила женщина, ее госпитализировали.

«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу», — написал губернатор.

По словам Сальдо, ВСУ продолжали обстреливать и атаковать регион дронами в течение дня. Житель Новой Каховки получил минно-взрывную травму. В населенном пункте перебит водопровод, повреждены гаражи и многоквартирный дом. Два жилых дома разрушены в Маячке.

Министерство обороны России не комментировало сообщения об ударах по населенным пунктам Херсонской области.

Глава Запорожья сообщил об ударе по частному сектору города Пологи

Накануне вечером украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, прилеты были зафиксированы в частном секторе города.

«От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела», — написал чиновник в Telegram-канале.

Подтверждения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

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