Подполье: грузинские наемники засели в жилом секторе Константиновки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель пророссийской подпольной организации «Дозор» рассказал ТАСС, что грузинские наемники, которые являются бывшими сотрудниками МВД республики, засели в жилых квартирах Константиновки в Донецкой Народной Республике. По его словам, они даже не скрывают своего присутствия.

Военные в крупных городах наблюдались в основном на марше, на блокпостах или у госпиталей, что нельзя сказать о наемниках из Европы. Своего присутствия они не скрывают, как, к примеру, выходцы из Грузии, бывшие сотрудники МВД, расквартированные в жилых районах в населенном пункте Константиновка, — рассказал подпольщик.

Ранее уроженец Новой Каховки в Херсонской области, который в качестве снайпера участвует в российской спецоперации, рассказал, что при взятии Светлодарской ТЭС ликвидировал нескольких чернокожих американских наемников. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град тем временем сообщил, что грузинские наемники в рядах ВСУ занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного населения в Херсоне. По его словам, представителей Грузии в рядах украинских военных стало заметно больше в регионе.