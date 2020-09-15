Почти три тысячи белорусов присягнули России за полгода

https://static.news.ru/photo/515ec6fe-f738-11ea-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За шесть месяцев 2020 года 2,9 тысячи граждан Белоруссии получили российский паспорт. Вместе с тем, за весь 2019 год гражданами РФ стали пять тысяч белорусов. Об этом NEWS.ru рассказали в МВД.

По данным министерства, на 1 июля 35,2 тысячи граждан Белоруссии имеют вид на жительстве в России, а поставлены на миграционный учёт — около 143 тысяч.

В соответствии с действующим законом приобретающий гражданство РФ даёт присягу, согласно которой клянётся, в частности, «быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Ранее NEWS.ru писал, что МВД РФ готовит новый законопроект, который упростит процедуру получения российского гражданства, сообщила начальник Главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Предполагается отказаться от института разрешений на временное проживание. В настоящее время человеку для получения гражданства необходимо сначала получить разрешение на временное проживание, а после вид на жительство.