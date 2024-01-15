Почему «болезнь X» — страшилка для слабонервных?

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

По Рунету покатилась информация о новом смертоносном вирусе, «болезни Х». Причем распространяется она стремительно, без медицинских подробностей и деталей, зато выглядит очень пугающе для обывателя.

О чем речь

Первое, что надо понимать про «новый смертоносный вирус», — о нем ничего не известно. Мало того, его вообще не существует. Слухи о его появлении родились из повестки Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится 17 января в Давосе, где эксперты планируют обсудить болезнь.

То есть реальной пандемии нет. И неизвестно — будет ли она когда-нибудь. Никто не умер. А инфекционисты и вирусологи лишь поговорят о том, какие превентивные меры следовало бы принять при появлении нового вируса.

Но газеты уже выходят с заголовками «Новый смертоносный вирус» и «„Болезнь Х“ принесет в 20 раз больше смертей, чем коронавирус». И в итоге без того невротизированное общество впадает в стремительную экзальтацию.

Предполагается, что кандидатом на роль «болезни Х» выступает вирус птичьего гриппа H5N1. У данного штамма очень высокая летальность, но при этом пока он, к счастью, плохо передается от человека к человеку. Вирусологи предполагают, что вирус может адаптироваться и научиться распространяться эффективнее.

Хотя есть версия, что речь идет о вирусе Эбола. Он действительно опасный, смертоносный, но вот передается пока только через кровь. То есть смертельную эпидемию вызвать даже в теории не может.

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Стоит ли беспокоиться

В Роспотребнадзоре призвали не распространять панику. Там не исключают, что заявление о «болезни Х», внесенное в повестку ВЭФ, может иметь не медицинские, а экономические основания. Что, впрочем, логично — пандемия коронавируса показала, что системы здравоохранения попросту не готовы к сверхнагрузкам. А в условиях переходного периода (от аналоговых к цифровым) и вовсе случается путаница. И следует заранее учитывать любые непредвиденные обстоятельства, в том числе новую пандемию.

То есть история с «болезнью X» в данный момент больше всего напоминает старую как мир информационную технологию «одна баба сказала». Точнее — где-то сказали, что на форуме обсудят. Иными словами, ни одного фактического обстоятельства, свидетельствующего о какой бы то ни было эпидемиологической опасности, попросту нет.

В повести «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова одна из героинь, домработница Дарья Петровна, говорила заговорщицким шепотом с округлившимися от ужаса глазами: «Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось»...

Именно так и выглядит в данный момент «достоверная информация о надвигающейся смертельной эпидемии».

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