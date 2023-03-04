Пионер-герой: история семьи и подвига мальчика Феди из Брянской области 10-летний Федор в момент нападения украинских диверсантов сумел спасти не только себя, но и двух девочек, находившихся в расстрелянном автомобиле

Фото: avbogomaz/vk.com

Александр Богомаз посетил Фёдора в больнице

10-летний Федор который день остается героем новостей. В момент нападения украинских диверсантов на Брянскую область именно этот мальчик оказался по прицелом преступников и получил ранение, однако успел вовремя среагировать и сумел спасти не только себя, но и двух девочек, также находившихся в салоне расстрелянного автомобиля. Его смелость отметили в Кремле, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила матери Феди выплатить все кредиты, а губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал за свой счет купить новый дом. Иcтория семьи, подвига и награды мальчика-героя Феди — в материале NEWS.ru.

Как Федя спас себя и двух девочек

Утром 2 марта Федя и еще две девочки, как обычно, направлялись в школу, расположенную в другом селе. Детей подвозил на машине один из местных жителей — об этом его просили родители, так как в противном случае идти до остановки школьного автобуса ребятам пришлось бы пешком.

Фото: Скриншот из видео/ФСБ РФ Машина местного жителя, который подвозил детей в школу

Как рассказала позже впечатленная подвигом Феди главред RT Маргарита Симоньян, мальчик «вместе с двумя спасенными им девочками, чтобы попасть в школу, должен был дойти из их села 13 км до другого села, в котором их забирал автобус. Оттуда на автобусе они добирались в третье поселение — еще 10 км, где находится школа». Она отметила, что в родном селе Феди школу закрыли в 2021 году.

Однако сложная логистика оказалась не самой большой бедой. В тот день вместо одноклассников Федор встретил украинских диверсантов, которые под покровом ночи проникли на территорию Брянской области и атаковали машину, где находились несовершеннолетние.

Водитель был расстрелян на месте. В экстренной ситуации 10-летний мальчик не растерялся, он помог девочкам выбраться из салона автомобиля и скрыться в лесополосе. Домой они добрались на попутке.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал, что мальчика доставили в брянскую больницу с огнестрельным ранением грудной клетки. Ему провели штатную операцию, во время которой извлекли пулю. Хирургическое вмешательство продлилось четыре часа. Директор департамента здравоохранения области добавил, что Федя проявил, несмотря на ранение, отвагу и мужество, спас и себя, и девочек.

Галанов отметил, что врачи не нашли у Феди повреждения внутренних органов и крупных сосудов. Мальчика поместили в реанимацию для постнаркозного наблюдения. Доктор сообщил, что уже вечером 2 марта ребенок пришел в сознание, его состояние оценивали как стабильное. Он начал разговаривать, пить воду и принимать пищу.

Очнувшись после наркоза, Федя признался, что из-за стресса даже не сразу заметил, что тяжело ранен.

Я понял [в момент нападения украинских диверсантов на автомобиль], что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу — у меня в куртке дырка, кровь пошла, я так понял, что это пуля, — сказал Федор.

Что известно о семье Федора из Брянской области

Федор родился в многодетной семье. У него три брата и две сестры. Федя — пятый ребенок. Старшие братья сейчас находятся в зоне СВО, Алексею и Ивану 23 и 24 года соответственно. С одним из них Феде разрешили пообщаться по видеосвязи прямо в больничной палате. Мать Рая Темировна пошутила, что у старших братьев еще нет медалей, а младший награду уже заслужил.

Фото: скриншот из видео/соцсети Фёдор в больнице

Директор школы, где учится Федор, охарактеризовала его как активного и любознательного мальчика, который отлично ладит с одноклассниками. Семью школьника она описала как «очень патриотичную».

Что сказали о Феде в Кремле и кто обещал помочь его семье

Поступок Феди не оставил никого равнодушным. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, подвиг школьника будет отмечен особо.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что отважные действия мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль. СКР уже наградил Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Там отметили, что смелость и решительность мальчика спасли жизнь другим детям.

Фото: sledcom_press/t.me Медаль «Доблесть и отвага»

Маргарита Симоньян через свой Telegram-канал обратилась к матери Феди «как многодетная мать к многодетной матери», предложив выплатить кредиты семьи или отремонтировать дом. Губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, пообещал, что семье Федора будет оказана всесторонняя поддержка. Он сообщил, что на свои личные средства купит новый дом для семьи юного героя. Дом, в котором сейчас проживает семья мальчика, еще до нападения диверсантов был поврежден в результате пожара. Удобства в нем отсутствовали.