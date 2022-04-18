18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Россия

Петербург и Калининград соединят паромом лишь при условии господдержки

14:53, 19 апреля 2022
Петербург и Калининград соединят паромом лишь при условии господдержки Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Петербург и Калининград соединят паромом «Принцесса Анастасия» лишь при условии господдержки, рассказал гендиректор Moby St. Peter Line «Невским Новостям». Пока что власти с ним не связывались, но, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, начнут переговоры в ближайшее время.

По нашему мнению, без государственной поддержки этот проект не может быть реализован. В случае если представители регионов заинтересованы в реализации проекта с нашим участием, мы готовы обсуждать детально сроки запуска линии, конкретное судно, которое будет оптимально подходить для работы на данном проекте, — сказал Котенев.

Он добавил, что сейчас компания может перевозить грузы и пассажиров в Балтийск, а если терминал достроят в Пионерском, то получится сосредоточиться на круизах.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко оценил возможную блокаду Калининградской области. Он назвал такой шаг «игрой с огнём» и выразил надежду на то, что в Европе это понимают. Вопрос «блокады Калининграда» возник после того, как страны Балтии заявили о намерении перекрыть железную дорогу и закрыть границы для российского транзита.

В конце марта Финские железные дороги сообщили о прекращении движения поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Allegro был единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео