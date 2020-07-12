Песков: Путин будет каждый раз вставать на защиту исторической правды

https://static.news.ru/photo/28d22844-c42e-11ea-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет продолжать вставать на защиту исторической правды.

Если на Западе будут продолжать искажать историю, Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды, — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Журналисты спросили у представителя Кремля, будет ли продолжение у статьи Путина про Вторую мировую войну. Песков подчеркнул, что президент России продолжит работу «в плане недопущения коверканья истории» и искажения правды.

18 июня статья Путина о Второй мировой войне появилась в консервативном американском журнале The National Interest. Публикация вызвала большой интерес со стороны Госдепартамента США. Специалисты ведомства признали её актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал публикацию как «мощнейший исторический анализ, который является достойным ответом ревизионистам» и политикам, которые пытаются переписывать историю в угоду политической конъюнктуре.