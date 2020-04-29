Песков объяснил, почему в РФ ситуация с коронавирусом лучше, чем в Европе

https://static.news.ru/photo/1147688a-8acf-11ea-b50f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом и успешно воспользоваться им, расширив за несколько недель возможности системы здравоохранения. Он признал, что именно благодаря этому ситуация в РФ с распространением COVID-19 лучше, чем в некоторых европейских странах.

России удалось использовать временной задел — несколько недель — для того, чтобы расширить возможности системы здравоохранения, — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях принимаются сейчас «самые энергичные меры», чтобы остановить рост числа заболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, динамика пандемии коронавирусной инфекции на данный момент указывает на то, что россиянам ещё рано расслабляться и выходить на улицы, считает Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день динамика колеблется, в России наблюдается прирост числа заражённых коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной инфекции, выздоровели 11 619 человек.