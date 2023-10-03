«Первыми ушли из Белого дома»: Руцкой обвинил КПРФ в предательстве Бывший вице-президент России Руцкой обвинил КПРФ в предательстве в 1993 году

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель ЦИК КП РФ Геннадий Зюганов у Дома Советов РФ, 30 сентября 1993 г.

Во время противостояния между президентом РФ Борисом Ельциным и Верховным Советом осенью 1993 года коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым фактически предали защитников парламента, рассказал NEWS.ru бывший вице-президент России Александр Руцкой. Он также обвинил КПРФ в участии в выборах в Госдуму по Конституции, написанной по указке США.

Именно КПРФ подвигла нас на противостояние с Ельциным и правительством «молодых реформаторов». Но перед расстрелом Белого дома они ушли из здания Верховного Совета. Зато [представители КПРФ] приняли участие в выборах в Госдуму переходного периода по новой Конституции, написанной в «вашингтонском обкоме». Два созыва Думу возглавляли их представители Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев, — рассказал бывший вице-президент РФ.

Руцкой отметил, что в то время, когда в Госдуме было большинство коммунистов, в России шли залоговые аукционы, которые он назвал «разграблением базовых отраслей экономики». По его мнению, коммунисты не препятствовали этому процессу.

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ. Противостояние закончилось штурмом Белого дома. По официальным данным, погибли 160 человек.

3–4 октября 1993 года в результате внутриполитического кризиса в РФ произошли столкновения между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховным Советом, которые привели к перестрелкам в центре Москвы и расстрелу Белого дома. Вице-президент РФ Руцкой возглавил защиту парламента, но впоследствии был арестован и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Он был амнистирован 26 февраля 1994 года.