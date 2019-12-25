https://static.news.ru/photo/0e529cac-2761-11ea-9f70-fa163e074e61_660.jpg Руслан Аушев Фото: Страница Руслана Аушева в Instagram @ruslan_aushev_

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев рассказа о главной ошибке СССР в Афганской войне. По мнению бывшего президента республики, было неправильным проводить массированные удары на территории противника, в частности, ошибками были операции «Возмездие» и «Тайфун». Об этом сообщило издание Lenta.ru.

В том числе в Панджшере, во время вывода войск, так называемая операция «Возмездие». Зачем надо было это делать? Все наши военные были в недоумении, — пояснил Руслан Аушев.

Также он сообщил, что экс-президент Афганистана Мухаммад Наджибулла и его окружение уговорили советские власти провести операцию «Тайфун».

Ни у министра обороны, ни у начальника Генштаба не хватило характера отказать, — заявил первый президент Ингушетии.

Он добавил, что военные не должны отвечать за эти ошибки, однако Руслан Аушев надеется, что, однажды, имена руководителей операции будут обнародованы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны рассекретило архивы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах. Документы содержат свидетельства налаживания контактов советских военных с жителями Афганистана, историю присутствовавших в Афганистане воинских частей, а также повествуют об участниках войны.