Первый президент Ингушетии Руслан Аушев рассказа о главной ошибке СССР в Афганской войне. По мнению бывшего президента республики, было неправильным проводить массированные удары на территории противника, в частности, ошибками были операции «Возмездие» и «Тайфун». Об этом
В том числе в Панджшере, во время вывода войск, так называемая операция «Возмездие». Зачем надо было это делать? Все наши военные были в недоумении, — пояснил Руслан Аушев.
Также он сообщил, что экс-президент Афганистана Мухаммад Наджибулла и его окружение уговорили советские власти провести операцию «Тайфун».
Ни у министра обороны, ни у начальника Генштаба не хватило характера отказать, — заявил первый президент Ингушетии.
Он добавил, что военные не должны отвечать за эти ошибки, однако Руслан Аушев надеется, что, однажды, имена руководителей операции будут обнародованы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны рассекретило архивы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах. Документы содержат свидетельства налаживания контактов советских военных с жителями Афганистана, историю присутствовавших в Афганистане воинских частей, а также повествуют об участниках войны.
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