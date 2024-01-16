Надо ли разогнать «русофобский» Институт философии РАН и назначить Дугина?

Фото: iphras.ru

Работа Института философии (ИФ) РАН, который Александр Дугин сравнил с рассадником русофобии и который вдова Александра Зиновьева предложила проверить на лояльность интересам РФ, вызывает немало вопросов в экспертном сообществе. Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба Леонид Поляков высказал NEWS.ru свое мнение об Институте философии РАН.

Казус Черняева

— В ситуации с Институтом философии Академии наук России в глаза бросается, во-первых, дело Анатолия Черняева — это бывший сотрудник института, который заявляет, что был необоснованно уволен. История с ним представляется просто случаем идеологической репрессии. Он единственный специалист этого института, который действительно активно показывал отношение к СВО, участвовал в конференции, которая проводилась в Донбассе. И такое впечатление, что именно поэтому дирекция института сочла невозможным продолжение сотрудничества с этим, в общем-то, героическим человеком — потому что сама поездка в Донбасс представляет собой поступок. Это ненормально. И это то, что должно быть так или иначе исправлено.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Ведущий научный сотрудник Института философии РАН Анатолий Черняев

Во-вторых, Институт философии РАН сегодня выглядит как пережиток советской эпохи. Действительно, в советское время марксистско-ленинская философия рассматривалась как основа коммунистической идеологии. Теперь же, когда некая государственная обязательная идеология не предполагается, наличие такого института выглядит странно. Вообще говоря, философия — это авторская вещь. И поэтому, когда целый институт, почти 250 человек, занимается философией, это определенная нелепость.

Пора определяться

— Нужно четко и однозначно определить, чем занимается институт. Люди в нем исследуют те или иные проблемы и ориентируются на каких-то западных авторов — все это вместе производит странное впечатление. Впечатление, будто они не замечают, что происходит со страной, уходят в какие-то мелкие проблемы этики, эстетики. То есть продолжают существовать так, словно в реальной жизни ничего не изменилось.

В этой ситуации логичным было бы превратить ИФ РАН в институт национальной философии — такой, где сотрудники бы занимались изучением непосредственно русской философии как основы национального мировоззрения, которое сегодня должно вырабатываться. Национальные, духовно-нравственные ценности должны создаваться. Но пока мы не видим, чтобы в ИФ РАН происходили эти процессы.

Вот и выходит, что казус Черняева — это индивидуальный пример того, что институт вместо по-настоящему важной работы, на мой взгляд, занимается интригами. В момент, когда вся страна находится в ситуации экзистенциальной угрозы, он оказывается в лучшем случае неким посторонним. А в некоторых случаях с отдельными сотрудниками выглядит врагом России. Эта ситуация должна быть так или иначе исправлена. И решением должна стать выработка альтернативы — например, в виде создания центра русской мысли имени Александра Александровича Зиновьева.

За кем будущее русской философии

— Вопрос о том, кто сегодня должен возглавлять Институт философии, вторичен, потому что первична задача, ради которой он существует. Когда Анатолий Владимирович Черняев назначался в свое время на должность директора, эта задача была так или иначе осознанна. Поэтому, если ему дадут возможность реформировать институт в должности директора, искать кого-то будет не нужно.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ведущий научный сотрудник Института философии РАН (2016-2023гг.), член Зиновьевского клуба Анатолий Черняев

Кроме того, в России хватает ярких философов. Безусловно, это Александр Гельевич Дугин, это Дмитрий Евгеньевич Галковский — автор «Бесконечного тупика». Есть еще несколько человек, которых можно было бы назвать. Но сама ситуация, когда русская философия станет основой нашего национального мировоззрения, должна быть осознанна. И тогда, может быть, действительно раскроются те потенциальные таланты, которых пока нет.

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