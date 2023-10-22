Военкор раскрыл планы США на Ближний Восток Поддубный: США все больше втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: US Army/via Globallookpress.com

Планы Пентагона на Ближний Восток показывают, что США все больше втягиваются в конфликт Израиля и Палестины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал решение Пентагона развернуть в регионе батарею противоракетных систем THAAD и дополнительные комплексы Patriot. Журналист уверен, что это делается не для защиты Израиля, а для укрепления собственных позиций.

США все больше втягиваются в нынешний конфликт на Ближнем Востоке. По заявлению Пентагона в регионе будет развернута батарея THAAD и дополнительные комплексы Patriot. Кроме этого, Вашингтон готовится к развертыванию дополнительных американских войск для «быстрого ответа в случае необходимости», — отметил Поддубный.

Также журналист допустил, что война между Израилем и Палестиной является прямым следствием американского чванства. Он отметил, что погибшие и в секторе Газа, и в Израиле стали лишь расходным материалом для Вашингтона.

Ранее военкор выразил мнение, что Соединенные Штаты будут пытаться сохранить однополярный мир любой ценой. Поддубный полагает, что Вашингтон намерен отстаивать свою гегемонию исключительно с помощью оружия. При этом в Белом доме не задумываются о рисках и последствиях такой политики.