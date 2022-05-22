Пенсионерам в России выплатят по 10 тысяч при одном условии Пенсионеры в России получат по 10 тысяч рублей, если оформятся как самозанятые

Пенсионеры из России могут получить по 10 тысяч рублей, если они оформятся как самозанятые, передаёт PRIMPRESS. Пенсионный эксперт Сергей Власов считает, что граждане России пенсионного возраста со статусом самозанятого получат множество преимуществ.

Власов утверждает, что в случае получения статуса самозанятого, пенсионный фонд уже не будет считать таких граждан официально работающими, поэтому, по его словам, будет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные только неработающим пенсионерам льготы.

Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов, — сказал эксперт.

Отмечается, что пенсионерам, оформившим статус самозанятого в ближайшее время, бонусы будут доступны уже в июне.

Ранее врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что в России пенсия покрывает 29% заработной платы. По данному показателю страна занимает 22-е место в мире.