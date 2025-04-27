Патриарх Кирилл призвал изучать марксизм Патриарх Кирилл призвал изучать теорию Маркса для понимания современности

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал изучать философию, включая марксистское учение, чтобы лучше понимать современные вызовы, передала его слова пресс-служба Российской православной церкви. С таким заявлением он выступил на церемонии вручения почетного докторского диплома патриарху Сербскому Порфирию в Московской духовной академии.

Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую, — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что старые философские проблемы могут снова стать актуальными, если Церковь не сможет на них отвечать. По его мнению, знание философии необходимо для того, чтобы разбирать, в чем заблуждения марксизма и других учений, а также, чтобы понимать, что в них против человека. Патриарх напомнил, что священник должен быть философом, то есть человеком, который размышляет о самых важных и главных вопросах жизни.

Ранее патриарх Московский и всея Руси в послании камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Он отметил, что с папой связан важный этап в отношениях между РПЦ и католической церковью.