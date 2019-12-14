https://static.news.ru/photo/78be9b6e-1eb4-11ea-b40a-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Парад «НаШествие» из 2020 Дедов Морозов прошёл в г. Рыбинск, Ярославская область. Во главе шествия шёл «главный Дед Мороз» из Великого Устюга. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию г. Рыбинск.
Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей «НаШествие» двинулось в центр города. Во главе колонны новогодних волшебников — главный Дед Мороз страны. За ним — более 2 тысяч участников, из них 2020 — в костюмах Дедов Морозов, — говорится в сообщении.
В шествии поучаствовали более 2000 человек, из них 2020 Деды Морозы. Участники передвигались, на платформах, велосипедах, ходулях, самокатах, и, конечно, пешком.
Деды Морозы собрались и направились на Красную площадь города, которая была украшено в старом стиле эпохи XIX века — новогоднее дерево на площади оформили деревянными украшениями. Дед Мороз, возглавляющий парад, зажёг огни на ёлке.