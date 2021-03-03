Папа римский оценил перевод своего послания мусульманами на русский язык

https://static.news.ru/photo/090ed6a8-7c3c-11eb-b5d8-96000091f725_660.jpgПапа римский ФранцискФото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск назвал радостным сюрпризом перевод его послания Fratelli tutti («Все — братья») ну русский язык. Новая энциклика — основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам — была переведена издательским домом «Медина» и Международным мусульманским форумом.
Я принял как прекрасный, радостный сюрприз новость о том, что энциклика «Все — братья» была переведена на русский язык и будет представлена в Москве. Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум подготовил этот русский перевод. Я думаю, что размышления и диалог по этой энциклике могут помочь не только Российской Федерации, где диалог между христианами и мусульманами призван расти, но и человеческому сообществу в целом, — говорится в письме папы римского, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.
Новую, третью по счёту энциклику Ватикан обнародовал 4 октября 2020 года. В ней, в частности, говорится, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи.
Никто не может столкнуться с жизнью, пребывая в изоляции... Мы нуждаемся в сообществе, которое помогает нам и поддерживает нас, сообществе, в котором мы можем помочь друг другу смотреть вперёд. Как важно мечтать вместе, — указывается в послании папы римского.
3 марта в московском культурном центре «Покровские ворота» состоялась официальная презентация печатной версии русскоязычного издания энциклики.
Как писал NEWS.ru, глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По его мнению, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и изменение температур, мир ждёт глобальная катастрофа, сопоставимая со Всемирным потопом. Понтифик напомнил, что библейский Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим Франциск предложил властям бороться с климатическими изменениями, начав с искоренения коррупции и несправедливости. Глава Римско-католической церкви подчеркнул, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако он служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.