Папа римский оценил перевод своего послания мусульманами на русский язык

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Самая эффективная мера, которая направлена на предотвращение очередного витка заболеваемости коронавирусом, — вакцинация. Об этом в комментарии для NEWS.ru сообщил бывший санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Нам сейчас следует говорить о том, что нужно вакцинироваться. И прежде всего мы должны вакцинировать старшие группы риска по медицинским показателям. Нужно провакцинировать всех медиков и учителей, работников торговли. И...