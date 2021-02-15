Пандемия не помеха: названы сферы с самыми высокими зарплатами

В России продолжается пандемия коронавируса, которая привела к экономическому кризису и снижению доходов россиян. Однако это не помешало много зарабатывать тем, кто трудится в нефтегазовой или финансовой сферах. Однако получить в них работу не так легко, как хотелось бы, — количество соответствующих вакансий сокращается. Что станет гарантией трудоустройства в таких компаниях и потребуется ли переехать ради этого в другой регион, выяснял NEWS.ru.

В ноябре 2020 года средняя номинальная начисленная зарплата в России составила 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (46,2 тысячи рублей). С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем, по статистике ведомства, в некоторых отраслях наблюдаются особенно высокие показатели. Прежде всего — в сферах добычи нефти и газа (116,5 тысячи рублей), добычи металлических руд (106 тысяч) и финансовой и страховой деятельности (96,7 тысячи). За ними следуют области производства табачных изделий (94,6 тысячи) и добычи полезных ископаемых (89,7 тысячи).

В свою очередь в некоторых областях экономики отмечаются самые низкие зарплаты работников. В частности, у занятых в производстве одежды (20,5 тысячи), гостиницах и на предприятиях общественного питания (26,6 тысячи), в производстве кожи и кожаных вещей (27,5 тысячи). Замыкают пятёрку аутсайдеров производства текстильных изделий (29,5 тысячи) и мебели (29,9 тысячи).

Владимир Трефилов/РИА Новости

Деньги есть, вакансий нет

В сферах с самыми высокими зарплатами в настоящее время новые специалисты не требуются. Поэтому попасть на такую работу нелегко, отметил в беседе с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Нефтегазовый комплекс не растёт. Там дополнительного количества рабочей силы не требуется. Во-первых, там достаточно много вакансий, которые связаны с серьёзной квалификацией, — не могут же взять бурильщика с улицы, мы должны его подготовить. Во-вторых, там довольно много специальностей, связанных с высшим образованием. Например, геологи. При этом число работников в нефтегазовой сфере не растёт, а наоборот, даже в некоторых отраслях сокращается. Например, если шахтёров на начало 90-х годов было 700 тысяч, то сейчас их не больше 50 тысяч. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Более того, в традиционно «обеспеченном» финансовом секторе наблюдается тенденция на сокращение работников. В первую очередь это связано с тем, что за последние годы произошла концентрация капитала — уменьшилось количество банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых и брокерских компаний.

Кроме того, сказалось внедрение систем электронного банкинга — уменьшился спрос на операционистов. Этот рынок стагнирующий, и в будущем количество вакансий там будет только сокращаться, полагает Сафонов. В большей степени станут востребованы специалисты, которые занимаются поддержкой и развитием цифровых сервисов.

В производстве табака перспективы также сомнительны — потребление таких изделий в России сокращается. Это понимают и сами производители. Так, одна из крупнейших компаний на рынке старается перевести активы в другие сферы, добавил эксперт.

Таким образом, не нужно стараться попасть в топовые по зарплатам отрасли и прибегать к переобучению — пока это будет происходить, названные процессы лишь усугубятся. Студентам, получающим соответствующее образование, эксперты рекомендуют продолжать обучение и в последующем обрести навык программирования — в дальнейшем это позволит перейти в другую отрасль.

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В будущем ожидается стабильный спрос на специалистов, обладающих аналитическими навыками и умением применять программные средства для выполнения задач. Кроме того, будут востребованы представители рабочих профессий — сварщики, крановщики, экскаваторщики.

Гарантия трудоустройства

Помочь попасть на работу в нефтегазовую отрасль поможет обучение в профильном вузе, например, в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, отметил в беседе с NEWS.ru президент рекрутингового портала Алексей Захаров. Это является гарантией трудоустройства, если студент действительно хорошо учится.

Вакансий хватит на всех выпускников. На то и есть профильные вузы, что большинство их студентов идут работать по специальности. Понятно, что не все. Значительная часть людей у нас высшее образование получает случайным образом. Если мы говорим о топовых отраслевых вузах, в том числе имени Губкина, — там процент людей, которые так или иначе остаются в отрасли, сильно выше среднего. Алексей Захаров президент рекрутингового портала президент рекрутингового портала

Он добавил, что молодым людям для работы в этой сфере, возможно, будет необходимо переехать в другой регион — туда, где добывают газ или нефть. В свою очередь взрослым людям, имеющим недвижимость и финансовые обязательства, сделать это труднее.