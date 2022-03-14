Палачи Донбасса вьют «гнезда» в Подмосковье

Россия — широкая душа, гуманна во всех своих проявлениях. Она даже пригрела тех деятелей из республиканских национальных фронтов, что призывали соотечественников изгнать русских «оккупантов» на пути к свободе и процветанию. Самый яркий пример — молдавский композитор Евгений Дога, который после всех своих русофобский демаршей под аплодисменты местных националистов спокойно окопался в Москве, продолжая здесь сытно кормиться. Ныне он вновь атакует Москву, надеясь, видимо, что и это ему простят. Мы же народ не злопамятный.

Ныне российские активы с явным удовольствием замораживают по всему западному миру. Притом, что десятилетиями пользовались этими средствами для укрепления собственных экономик. А теперь и Владимир Зеленский из глубины своего бункера подписал закон о принципах насильственного изъятия, то есть конфискации без малейшей компенсации, собственности российских юридических лиц и резидентов.

Владимир Зеленский vladimir_zelenskiy95/vk.com

Ну, а что ответит, наконец, Москва? В России многие годы успешно зарабатывало немало украинских бизнесменов, часто имевших в качестве партнёров российских коллег. Причём процесс этот продолжался даже после формального разрыва экономических связей, что так пафосно продекларировали власти, вышедшие из рядов активных майданников. А уж долгие годы работающий у нас конфетный заводик «Рошен» Петра Порошенко, который исправно приносил прибыль уже президенту Украины, просто вошёл в исторические анналы. Другой олигарх «с Незалежной» Александр Герега, владелец сети магазинов «Эпицентр», с автоматом в руках на днях горячо призывал защищать Киев от агрессоров, но это не мешает ему владеть у нас недвижимостью на миллиарды.

Но действительность, как выясняется, ещё интереснее. Все слышали о гостинице, которая в Крыму принадлежит семейству Софии Ротару, смело поддержавшей ВСУ своей трудовой певческой копейкой. Известно и о недвижимости там семьи нынешнего президента Владимира Зеленского. Ну, ладно, Крым не так давно вернулся в родную гавань. Но вот, по данным покинувшей Украину журналистки Татьяны Монтян, у президента, готового биться с «кацапами» до последнего украинца, есть две квартиры прямо в столице России.

Она утверждает, что об одной квартире стало известно ещё в ходе президентской кампании Зеленского. Когда он был вынужден задекларировать всё имущество, непосильным эстрадным трудом нажитое. Но в 2019 году у семьи появилась ещё одна элитная жилплощадь в Москве, записанная на тёщу президента Ольгу Кияшко. Причём квартирки эти, дескать, сдаются. И опять таки приносят семье неплохой доход.

Не отстает от президента Украины и его верный политический пропагандист Дмитрий Гордон. Тот самый, что в последние дни окончательно утратил свой прежний лоск и просто исходит нецензурными проклятьями в наш с вами адрес. Кстати, представляется, что его возмутительное соло на волнах московской либеральной радиостанции во многом способствовало её окончательному закрытию. Так вот, не поверите, но, как утверждают, Гордон удачно вложился в московские апартаменты площадью в 230 метров, которые опять таки сдаются за цену с шестью нулями.

Дмитрий Гордон Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но самая сенсационная весть пришла с нашей известной на весь мир Рублёвки, где жена украинского генерал-лейтенанта Сергея Неева, Татьяна, как утверждают, владеет краснокирпичным трёхэтажным, не так давно приобретённым особняком. Генерал этот, к слову, как раз командует украинскими войсками в районе Донбасса. И он что? Заранее готовил себе гнездышко у нас под боком на всякий пожарный случай? Может, после войны надеется провести там пенсионный досуг? Достанет свой диплом об окончании Московского высшего общевойскового училища, всплакнёт об утраченной некогда единой стране. Мол, не мы такие, жизнь такая.

Как писал классик, всему же есть границы. Не пора ли и нам приступить к конфискации собственности лиц и организаций, отказавшихся откровенно нам враждебными. Или опять всё и всем простим?