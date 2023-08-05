Ориентация Киркорова, скандалы с Вайкуле, угроза «Алеши»: что будет дальше Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/Komsomolskaya Pravda/Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Панин, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров

Громкое заявление актера Алексея Панина о его интимной близости с певцом Филиппом Киркоровым, целая серия скандалов, случившихся на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, признание Кремлем подвига российского танка «Алеша» в зоне СВО — эти события вошли в число центральных на минувшей неделе. Подробности и последствия случившегося — в материале NEWS.ru.

Что сказал Панин про ориентацию Киркорова

Актер Алексей Панин заявил в своем Telegram-канале, что имел интимную связь с певцом Филиппом Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что он спал с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Я сейчас пересмотрел интервью с Ксенией Собчак. Ксюша — молодец, она очень профессиональный журналист. Сейчас я позвонил Максиму Галкину и попросил у него прощения. Потому что все подумали, что я [имел секс] с Максимом Галкиным. Я с ним [не занимался сексом] никогда. Я [занимался сексом] с Филиппом Киркоровым. А человек, про которого все подумали, что он расстегивает ширинки, это не Безруков, это был Виктор Сухоруков», — сказал Панин.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин

Будет ли Киркоров судиться с Паниным из-за слов об интимной близости

Слова актера Алексея Панина вряд ли кто-то воспринимает всерьез, его заявление об интимной связи с певцом Филиппом Киркоровым можно пропустить мимо ушей, заявил NEWS.ru адвокат Александр Добровинский. По его словам, Панин живет в Испании и подавать на него в суд бесполезно. Добровинский заявил, что посоветует Киркорову не подавать на него в суд.

«Где с ним судиться? На Северном полюсе? Пусть он живет своей жизнью. Я не думаю, что слова этого человека кто-то воспринимает всерьез. Он неплохой актер, я не знаю, шутка это или не шутка, как воспринимать его слова?» — сказал Добровинский.

По его словам, на подобного человека не стоит обижаться и чего-то от него хотеть.

«Сказал и сказал. Пропустить мимо ушей. Если Филипп спросит меня, что я думаю по этому поводу, — думаю, я так ему и отвечу», — добавил Добровинский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему все говорят о шоу Собчак с Паниным

31 июля на YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано интервью с Паниным, в котором он в том числе совершил аутинг российским артистам, но редакция канала зацензурировала имена этих людей. Сама Ксения Собчак во время интервью пояснила Панину, что в западных странах насильственные каминг-ауты считаются этически недопустимыми.

Где сейчас живет Алексей Панин

В мае актер Алексей Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту. Незадолго до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в московской квартире, где был прописан актер, прошли обыски. Сам Панин в комментарии NEWS.ru заявлял, что относится к уголовным разбирательствам в отношении него с улыбкой. Сейчас он живет в Испании.

Что известно о скандалах на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии

Участникам музыкального фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале в конце июля, закрыт въезд в Россию, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, их не хотят видеть сами граждане РФ.

«Они (артисты. — NEWS.ru) выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском. Люди категорически не хотят их видеть. И это правильно», — заявила Драпеко.

Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле был организован в Юрмале как альтернатива некогда известной «Новой волне». Среди участников был Максим Галкин, который специально для данного события подготовил несколько куплетов на латышском языке. Как сообщали СМИ, средства, собранные в ходе мероприятия, были направлены на поддержку ВСУ.

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лайма Вайкуле

Галкин появился на фестивале вместе с Аллой Пугачевой, чье лицо без единой морщины многих удивило. По мнению пластического хирурга Александра Вдовина, певица сделала пластическую операцию. Эксперт отметил, что 74-летняя исполнительница подтянула овал лица и стала выглядеть моложе. Медик назвал внешность артистки замечательной, добавив, что других пластических операций ей больше не понадобится: результат процедур омоложения сохранится на всю жизнь.

Под занавес фестиваля случился еще один скандал. Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил, что не поедет на фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале в случае присутствия там украинской коллеги Светланы Лободы. Музыкант не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми.

В результате Сердючка выступила на «Рандеву», а Лободу не пригласили. Данилко исполнил песню с Евровидения, выкрикивая со сцены «Раша, гудбай». На мероприятии присутствовали Вера Брежнева, Макс Барских, Alekseev, Максим Галкин, Алла Пугачева, а также признанные Минюстом РФ иноагентами Мария Максакова и Андрей Макаревич.

Почему у Вайкуле было мало звезд

Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле был организован в Юрмале как альтернатива некогда известной «Новой волне». Именно это и стало причиной конфликта латвийской исполнительницы и создателя российского конкурса композитора Игоря Крутого. Информацию подтвердил Андрей Данилко.

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press Верка Сердючка (Андрей Данилко)

«Мы были на самом первом фестивале. Почти каждый год бываем. Один год мы пропустили из-за гастролей. В первый год вообще было очень сложно, многие артисты боялись приезжать, потому что была проблема, как я понимаю, с „Новой волной“, какие-то внутренние противоречия», — рассказал певец.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты отказываются выступать на юрмальском шоу из-за того, что фестиваль певицы носит «политический характер». По словам Пригожина, Вайкуле приглашала на песенный конкурс многих звезд, выступивших против российской СВО на Украине.

Что сказал Песков об экипаже танка «Алеша»

Героизм экипажа российского танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ под Запорожьем, должен остаться на страницах учебников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, профессиональные действия бойцов вызывают справедливое чувство гордости.

«Это такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальная ситуация, которую можно и в учебниках разбирать», — сказал официальный представитель Кремля.

Фото: МО РФ

Так он прокомментировал ожесточенный бой, который произошел на Запорожском направлении. Экипаж российского танка атаковал целую колонну бронетехники ВСУ, умело маневрируя и не позволяя противнику продвинуться вперед. Предположительно, в боестолкновении украинские войска потеряли несколько танков и бронемашин американского производства.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в ходе беседы с NEWS.ru, что в бой с противником вступил один из танков, находящихся на вооружении ВС РФ: Т-90М «Прорыв» либо модифицированные Т-72 или Т-80. Он не исключил, что экипаж танка действовал из засады, заранее заняв выгодную позицию. По его словам, залогом победы стало мастерство военных и надежность машины.

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что экипаж танка «Алеша» полностью готов к встрече с американскими M1 Abrams и немецкими Leopard, На видео, которое опубликовал журналист, один из танкистов открыто бросил вызов западным производителям бронетехники.

«Хотелось бы <...> передать большой привет производителям Leopard. Скоро сюда прибудут Abrams, и с ними тоже познакомимся. Для них это не будет бесследно. Они будут разочарованы», — заявил офицер.

Комментируя распространившееся в Сети видео атаки на бронетехнику ВСУ, он подчеркнул, что у танкистов «каждый выезд такой» и записей с поля боя достаточно, просто их пока не публиковали.

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