Врач раскрыл возможную опасность массовой вакцинации

https://static.news.ru/photo/b9f729d4-356a-11eb-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация от коронавируса в России может привести к тому, что непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Всё дело в том, что переходя от одного вакцинированного человека к другому, COVID-19 каждый раз будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом заражённого и, вероятно, всё больше мутировать.

Вирус сейчас легко переходит от одного носителя к другому, и все «ворота» для него открыты. По этой причине он пока что не особо мутирует. А когда россияне массово получат вакцину, COVID-19 будет попадать в организм с закрытыми «дверями». Он начнёт подбирать «ключи» и «отмычки». Внутри клеток начнёт происходить мутация генов, направленная на преодоление иммунного барьера. В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину, — пояснил Кондрахин.

Тем не менее вакцинацию в России нужно проводить, считает специалист. Всё дело в том, что если этого не сделать сейчас, в тяжёлой форме коронавирусом могут переболеть намного больше людей.

Если сейчас вакцину получат примерно 70% россиян, у населения страны появится коллективный иммунитет. А это значит, что люди в принципе будут заражаться реже. Хоть, возможно, и в более тяжёлой форме, — заявил Кондрахин.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.