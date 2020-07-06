Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

https://static.news.ru/photo/80459fe2-c024-11ea-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что коронавирус может вернуться в Россию в осенне-зимний период, но его возвращение не должно быть связано с введением ограничений.

COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период, — заявил «Интерфаксу» Онищенко.

По его мнению, осенью в России уже сформируется «большая прослойка населения с иммунитетом». Но так как в холодный период сопротивляемость организма инфекциям ниже, чем летом, поэтому «надо готовиться». Онищенко подчеркнул, что даже если коронавирус вернётся, «мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать и двигаться».

Согласно ряду исследований, до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва, — сообщил академик.

Онищенко отметил, что многие россияне уже перестали соблюдать масочный режим и проводить дезинфекцию. Он связал это с тем, что жители РФ «понимают только кнут», и призвал «вести себя культурно с точки зрения здоровья», тогда и никакой изоляции не потребуется.

Как писал NEWS.ru, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что второй волны коронавирусной инфекции в Москве уже не будет, так как у многих людей сформировался иммунитет к вирусу. По его словам, сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет к COVID-19, в столице 40–60%. Он добавил, что, если такая динамика сохранится в Москве, то количество людей с естественным иммунитетом достигнет 80 или даже 90%.