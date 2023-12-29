Онищенко дал советы россиянам на новогодние праздники Онищенко посоветовал россиянам уехать на природу в новогодние праздники

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Встреча Нового года обязана пройти в беседах, воспоминаниях, признаниях в любви к родителям, детям, а на праздничном столе должна быть пища, которая соответствует требованиям как по составу, так и по количеству, заявил NEWS.ru бывший главный государственный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко. Тем, у кого есть дача, он посоветовал поехать на природу, а тем, кто проведет праздники в городе, — посетить площадки с праздничной программой.

Например, в Москве запланировано много мероприятий, новогодние елки для детей и родителей, мероприятия на открытом воздухе. Остается просто одеться по погоде и с хорошим настроением пойти погулять. Кто любит быть наедине, хорошая возможность разложить все по полочкам в голове, проанализировать свои мысли, почитать, отдохнуть. Я категорически не советую никакого алкоголя, это огромный вред для здоровья и крайне отрицательный пример для детей. Набраться сил, отдохнуть и с хорошим настроением 9 января вернуться на рабочие места, а тем, кто будет работать в праздники, а таких людей немало, в первую очередь это врачи, — восхититься их подвигом, — сказал Онищенко.

Ранее психолог Ирина Андриевская посоветовала сохранять баланс между отдыхом и активностями, чтобы набраться сил за новогодние праздники. Она уточнила, что важно выделить в графике время для полноценного восполнения ресурсов. Также не стоит отказываться от привычного режима сна.