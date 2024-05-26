«Он за него загрызет!»: Мясников назвал Соловьева «солдатом Путина» Мясников назвал Соловьева умным человеком и «солдатом Путина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в своем Telegram-канале, что дружит с Владимиром Соловьевым. По его словам, журналист является умным и грамотным человеком с энциклопедическими знаниями. Кроме того, Мясников назвал Соловьева солдатом президента РФ Владимира Путина.

Да, мне он друг. <...> Соловьев — очень умный человек! Ну, совсем умный! Раз. Очень грамотный — энциклопедические знания. Два. Очень неравнодушный. И это три! Он — солдат нашего президента в прямом смысле этого слова. Он за него загрызет! И у него полутонов нет. А как вы хотели? Идет информационная война. A la guerre comme à la guerre! — написал Мясников.

Врач также признался, что попал на телевидение благодаря Соловьеву. Ведущий всегда готов прийти своим друзьям на помощь, уточнил Мясников.

И да, он — живой человек. Со своей любовью и ненавистью, иногда бывает неистов. Так он не кастрированный ИИ. За то и любим! — заключил он.

Ранее Соловьев в эфире своего авторского шоу после долгой дискуссии выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Телеведущий возмутился, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Он заявил, что никому не позволит разбрасываться такими словами в своей адрес, и попросил гостя забыть о его существовании.