Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение

Одному из руководителей организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещённая в России экстремистская организация) Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил его адвокат Николай Полозов на своей официальной странице в Facebook.

Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение, — написал Полозов.

По его словам, Джелялова содержат в симферопольском СИЗО в двухместной камере с фигурантом дела в отношении «Свидетелей Иеговы». Он добавил, что состояние здоровья подзащитного удовлетворительное, как и условия его содержания.

23 августа трое подозреваемых, один из которых — бывший зампредседателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Нариман Джелялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий «Саид», который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.