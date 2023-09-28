«Один разок хотя бы»: в России призвали возобновить ядерные испытания Ковальчук выступил за возобновления ядерных испытаний в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо возобновить испытания ядерного оружия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на открытии выставки «Эффект Курчатова — Александрова». По его словам, действия Запада в отношении России становятся все более агрессивными, что также требует внесения изменений в основы госполитики в области ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места, — уверен Ковальчук.

Глава центра напомнил, как СССР в 1961 году испытали термоядерную бомбу в ответ на агрессивную риторику США. После этого американцы «сразу стали договариваться, мгновенно», отметил Ковальчук. По его словам, обстоятельства вновь требуют того, чтобы Москва показала готовность защищаться.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что мечты западных политиков о стратегическом поражении России звучат абсурдно. По его словам, этого никогда не произойдет из-за наличия у РФ ракетно-ядерного щита. Россия неоспоримо лидирует в сфере ядерной энергетики, что является следствием определенного исторического пути и блестящих открытий, у истоков которых стояли выдающиеся советские ученых, добавил он.