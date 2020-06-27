Средняя стоимость общего анализа крови в России за пять лет выросла на 21%. Если в мае 2015 года за него пришлось бы отдать 325 рублей, то в этом же месяце 2020 года — 393 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

При этом выгоднее всего сдать общий анализ крови в Чувашии. Там его стоимость составляет 189 рублей. А самая высокая цена исследования зафиксирована на Чукотке — 1709 рублей.

В коммерческих лабораториях общий анализ крови можно сдать без направления врача. Однако специалисты рекомендуют россиянам отказаться от такой практики. Всё дело в том, что после самостоятельного похода в лабораторию, пациенты зачастую начинают интерпретировать результаты анализа, используя открытые источники информации. Делать это категорически нельзя, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Ирина Ярцева.

Подобная рекомендация, в первую очередь, обоснована тем, что без медицинского образования человек не может поставить себе диагноз. Зачастую люди видят отклонение одного показателя от нормы и делают на основании этого определённые выводы, поясняет специалист. Однако для того, чтобы диагностировать то или иное заболевание, нужно смотреть на результаты анализов в комплексе.

Кроме того, пациенты обычно ориентируются на референтные значения, которые указаны самой лабораторией. Такой подход, по словам терапевта, тоже является ошибочным.

Иногда лаборатории специально немного изменяют референтные значения, чтобы показатели анализа пациента попадали в «красную зону». Они знают, что это оказывает психологические воздействие на людей и иногда подвигает их сдать анализ повторно Ирина Ярцева врач-терапевт врач-терапевт

Чаще всего пациентов, которые сдали общий анализ крови, волнуют отклонения в лейкоцитарная формуле, пояснил специалист. Трактовать его может только врач, однако чаще всего поводов для беспокойства нет. Отклонения в этом случае обычно считаются состоянием нормы.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные-медики из Университетского колледжа Лондона разработали метод диагностики рака простаты при помощи анализа крови. Он может использоваться вместо биопсии — болезненной и не самой информативной процедуры. Эффективность метода подтвердил эксперимент с 25 больными и четырьмя здоровыми людьми.