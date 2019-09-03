https://static.news.ru/photo/7896fc78-ceda-11e9-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Обмен задержанными лицами между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила активный статус переговоров об обмене.

Договорённости сторон носят предварительный характер, сообщает « Интерфакс-Украина » со ссылкой на дипломатический источник.

Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели, — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что достигнуты только «рамочные договорённости».

Другой диписточник назвал 7 сентября вероятной датой обмена.

В середине июля 2019 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и её российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками удерживаемых в заключении граждан двух государств. Позднее стороны договорились об обмене заключёнными из списков по формуле «35 на 35». Киев рассчитывает на участие в обмене режиссёра Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщал News.ru, что Москве и Киеву удалось прийти к соглашению по дате обмена, однако затем процедуру отложили на неопределённый срок. Адвокат удерживаемых на территории Украины россиян Валентин Рыбин посчитал, что в окружении украинского президента Владимира Зеленского есть силы, заинтересованные в срыве обмена.