Шкурные интересы: в России в разы чаще стали забивать песцов и норок

За два года в России в несколько раз выросло число забитых на шкурки песцов и норок. Несмотря на то, что спрос на меховые изделия из этих животных среди населения падает, государство продолжает субсидировать звероводство, отмечают специалисты. О причинах роста внутреннего производства шкурок пушных животных — в материале NEWS.ru.

Отказ от шуб

Из года в год спрос на животный мех в России снижается. Связано это с изменением климата — зимы в стране уже не такие холодные, как раньше. Кроме того, растёт популярность одежды из альтернативных инновационных материалов, которые по своим качествам уже превосходят шкурки зверей. В частности, речь идет об искусственном мехе, который визуально, тактильно и по теплоустойчивости ничем не отличается от натурального, но имеет ряд преимуществ — в изделии не живёт моль, его можно стирать, и оно намного дешевле.

Немаловажную роль также играет тот факт, что в обществе меняется отношение к животным. Люди, в особенности молодёжь, уже не считают допустимым убивать животных ради меха. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила председатель Общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева.

В частности, тенденция на отказ от шуб наблюдается в Москве. Сегодня человек, который носит меховые изделия, в столице воспринимается как отставший от моды и обладающий низкой культурой. Об этом NEWS.ru рассказал стилист Владислав Лисовец.

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Москвичи, если и носят шубы, то отдают предпочтение винтажным изделиям — они делают акцент на крое и форме, а не показывают свой материальный достаток.

Если мы говорим про столицу, то шубы из натурального меха уже не модны. Носить их просто-напросто неприлично, и многими такой шаг воспринимается как оскорбление в адрес общества. В Москве на людях чаще можно увидеть искусственные шубы, пуховики и стёганые пальто. Однако стоит отметить, что в регионах население не является таким продвинутым, как в столице. Покупая шубы из натурального меха, они пытаются заявить о своём статусе и показать, что неплохо зарабатывают. Кроме того, в них по-прежнему ходят люди в возрасте старше 55 лет. Ведь в советское время шуба давала возможность выделиться. Владислав Лисовец стилист стилист

На снижение спроса на шубы в столице также влияет тот факт, что многие горожане заводят домашних животных — у москвичей имеется достаточно свободного времени и жилплощади. Благодаря этому люди понимают, что мех — это шкура живого существа и в последующем отказываются от его покупки, отмечает стилист.

Кроме того, снижение популярности животного меха среди россиян обусловлено экономическим кризисом в стране — не все могут себе позволить покупать дорогие шубы, поясняет Агеева. Однако звероводы борются с этой проблемой, уменьшая расходы на содержание животных и тем самым снижая стоимость меховых изделий.

Dmitrii Gusarin/Global Look Press

Причины роста внутреннего производства

Несмотря на то, что звероводство в России — отмирающая отрасль, государство по-прежнему пытается субсидировать и поддерживать её, заявляет Агеева. Связано это, по её мнению, с консерватизмом и «мнимой приверженностью традициям».

Это, в частности, обосновывается и тем, что страна экспортирует мех в другие страны. Однако речь в данном случае идёт об элитных изделиях, отмечает собеседник NEWS.ru. Кроме того, существуют международные аукционы, на которые в том числе попадает и мех, произведённый в России.

Между тем, производство меха в России за последние несколько лет заметно увеличилось. Если на 1 января 2017 года на шкурки было забито 8,5 тысячи песцов, то спустя два года этот показатель достиг 21,1 тысячи. Число забитых норок и вовсе выросло с 552,8 тысячи до 1,2 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Хотя спрос на шубы из натурального меха в стране падает, говорить, что россияне активно отказываются от них, было бы некорректно. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Связано это, в частности, с суровым климатом в некоторых регионах страны — люди там нуждаются в шубах из натурального меха для поддержания тепла.

Поскольку такой предмет гардероба пользуется достаточной популярностью в России, на рынке фигурируют меховые изделия целого ряда стран. Однако из-за падения рубля местная продукция оказывается более дешёвой и, как следствие, востребованной у российского потребителя, поясняет Карпов. По этой причине производство меха внутри страны становится достаточно рентабельным и увеличивается, подытожил специалист.