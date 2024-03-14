«Никому не нужны»: в ГД назвали Прибалтику «расходным материалом» Запада Депутат Водолацкий назвал Прибалтику зависимой от Запада и лишенной суверенитета

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Парад Национальных вооруженных сил Латвии в Риге на набережной Даугавы

На сегодняшний день страны Прибалтики не имеют никакой реальной силы и лишены суверенитета, они целиком зависят от Запада, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он выразил мнение, что Эстония, Латвия и Литва являются не более чем расходным материалом.

Прибалтика просто полигон, а проживающие люди являются заложниками ситуации, которую определил Запад. Эти страны являются расходным материалом, не имеют своего суверенитета и полностью зависят от своих хозяев, — заявил Водолацкий.

По мнению депутата, Прибалтика является еще одним плацдармом НАТО после Украины, используемым как территория для экспериментов в отношении России. Водолацкий отметил, что страны, являясь сателлитом США, представляют себя могущественными и мощными, однако на деле это лишь ничем не обоснованные фантазии.

Это заблуждение, психоз, фантазии, которые ничем не обоснованы и не подтверждены. У [стран] Прибалтики огромное желание показать, что они вместе и в одном строю русофобской политики. Они от всей души пытаются доказать, что от них есть польза, — заключил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Прибалтики отгородиться от России железным занавесом вызывает у Москвы ряд вопросов. Она пошутила, хватит ли у стран железа или его будут закупать у РФ.