«Ничего нового»: в Ростехе оценили новые санкции США

https://static.news.ru/photo/a5e538b8-43d5-11eb-af39-fa163e074e61_660.jpg Фото: RostecRussia/facebook.com

Включение Ростеха в новый санкционный список американского Минюста является очередным витком недружественных действий США, заявили в корпорации.

Также в Ростехе добавили, что для корпорации попадание в новый список — стимул для ещё более эффективной работы, передаёт РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать ещё лучше, — говорится в сообщении.

Ранее в США был обнародован перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая. В документе, опубликованном американским министерством, при этом отмечается, что это первая часть полного списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные». В размещённом материале есть и российские ведомства — Служба внешней разведки и Минобороны. Кроме того, в список были включены корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие, писал NEWS.ru.