Более полутора миллиона человек в России недоедают. При этом доля женщин, пищи которым не хватает для поддержания активной и здоровой жизни, больше, чем мужчин. О том, ухудшатся ли показатели после пандемии коронавируса и как на здоровье человека сказывается недоедание, — в материале NEWS.ru.

В 2018 году с недоеданием столкнулись 1,5% населения России (более 1,6 млн человек) в возрасте 18 лет и старше. Рацион этих людей оказался недостаточным для поддержания активной и здоровой жизни. При этом доля недоедающих женщин была на 22% больше, чем мужчин. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Число россиян, столкнувшихся с недоеданием, вполне соотносится с уровнем бедности населения страны. В 2018 году 12,6% населения имели доход ниже величины прожиточного минимума. Часть из них не могли позволить себе поехать в отпуск или сходить в ресторан, другим же финансов не хватало даже для удовлетворения первоочередных потребностей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Однако несмотря на то, что в России действительно немало людей со скудным рационом, нужно учитывать, что участники опросов порой склонны показывать себя более бедными, чем есть на самом деле, отметил эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году число россиян, которые недоедают, вряд ли изменилось, полагает экономист. Что касается 2020 года, то из-за пандемии показатели могут ухудшиться, но незначительно. Скорее всего, доля граждан со скудным рационом останется на уровне 2018-го.

Росстат недавно опубликовал данные о том, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришёлся основной удар пандемического кризиса, упали на 8% в годовом выражении. Однако говорить о том, что в стране резко увеличится число недоедающих, я бы не стал. Потому что меры поддержки правительства всё-таки были ориентированы на бедное население. Семьям с детьми и людям, которые потеряли работу, выплатили пособия. Основная задача заключалась в том, чтобы не допустить увеличения числа крайне бедных. Кроме того, часть людей, у которых упали доходы, снизили расходы на товары второй необходимости, но хуже питаться не стали. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

В категорию недоедающего населения, скорее всего, входят люди, состав рациона которых является неполноценным. Всё дело в том, что человек может в течение дня потреблять много продуктов и чувствовать сытость, но, если еда будет однотипной или некачественной, её не хватит для поддержания активной и здоровой жизни. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Наесться можно и дешёвыми продуктами. К примеру, картошкой и макаронами. Питаясь только ими, люди зачастую даже сталкиваются с лишним весом. Однако при этом можно сказать, что они недоедают, потому что данный набор продуктов очень скудный. Для того, чтобы человек мог вести активную и здоровую жизнь, в его рационе должны присутствовать рыба, мясо, качественные молочные продукты, яйца, крупы, овощи и фрукты. Светлана Титова диетолог диетолог

При недоедании организму не хватает витаминов, микро- и макроэлементов. Из-за этого в первую очередь портится качество волос, ногтей и кожи. Скудный рацион также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы (могут чаще возникать стрессы). А недостаток качественных молочных продуктов рискует привести к возникновению дисбактериоза и нарушению метаболизма, поясняет Титова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Более негативные последствия недоедания можно наблюдать у детей и подростков младше 18 лет. Организм у них ещё до конца не сформирован и меньше всего готов к скудному рациону. Недостаток витаминов и макроэлементов иногда становится причиной заторможенного развития — как физиологического, так и психологического, отмечает врач. У девочек в подростковом возрасте может сбиться или прекратиться менструальный цикл.

Желая не допустить этого, некоторые матери в условиях недостатка еды в доме, отдают свою порцию обеда или ужина детям. Этим, считает диетолог, и обусловлено то, что доля недоедающих женщин в России больше, чем мужчин.

Между тем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса поставила под угрозу все достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы. По его мнению, на этот вызов необходимо дать адекватный ответ. Политик отметил, что он распорядится восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.

Согласно проведённому в июне опросу, за время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. При этом увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тысяч рублей.