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Россия

«Путь в никуда»: Клишас о правках в закон об иноагентах

Член Совфеда Клишас: вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно
14:33, 25 апреля 2022
«Путь в никуда»: Клишас о правках в закон об иноагентах Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Совета Федерации Андрей Клишас в ходе XI Форума безопасного интернета «Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны» объяснил, что внесение изменений в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, потому что на в России ещё не сформировалась его правоприменительная практика, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что попытки изменить закон в сфере, которая только формируется, — это путь в никуда.

Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Да, они есть. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, в той сфере, где правоотношения ещё окончательно не сложились, это путь в никуда, — констатировал сенатор.

Он подчеркнул, что процесс выработки практики должен ориентироваться на национальные интересы и позицию регулирующих органов.

25 апреля в Госдуме рассказали о новом законопроекте «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который на данный момент готовится к внесению в парламент. По словам члена комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Марии Бутиной, данный законопроект предлагает отмену обязательной маркировки иностранных агентов в личных публикациях, не связанных с основной деятельностью. Однако помечать иноагентов придётся при копировании их материалов в СМИ, интернете и при обращении в госорганы и образовательные учреждения.

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