«Путь в никуда»: Клишас о правках в закон об иноагентах

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета выступил за создание межведомственного органа против информационной войны. По его словам, которые приводит РИА Новости, в информационной войне не должно быть деления между госорганами, которые работают «внутри страны» и «снаружи». Он подчеркнул, что должен быть единый межведомственный орган.

В информационной войне не хватает межведомственного органа, который мог бы принимать решения очень быстро, у которого были бы широкие полномочия и который бы не беспокоился так, как не должны беспокоиться...