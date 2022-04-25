«Путь в никуда»: Клишас о правках в закон об иноагентах
Член Совфеда Клишас: вносить изменения в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
14:33, 25 апреля 2022
Андрей КлишасФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Член Совета Федерации Андрей Клишас в ходе XI Форума безопасного интернета «Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны» объяснил, что внесение изменений в закон об иноагентах сейчас нецелесообразно, потому что на в России ещё не сформировалась его правоприменительная практика, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что попытки изменить закон в сфере, которая только формируется, — это путь в никуда.
Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Да, они есть. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, в той сфере, где правоотношения ещё окончательно не сложились, это путь в никуда, — констатировал сенатор.
Он подчеркнул, что процесс выработки практики должен ориентироваться на национальные интересы и позицию регулирующих органов.
25 апреля в Госдуме рассказали о новом законопроекте «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который на данный момент готовится к внесению в парламент. По словам члена комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Марии Бутиной, данный законопроект предлагает отмену обязательной маркировки иностранных агентов в личных публикациях, не связанных с основной деятельностью. Однако помечать иноагентов придётся при копировании их материалов в СМИ, интернете и при обращении в госорганы и образовательные учреждения.