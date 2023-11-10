Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей Небензя: случаи отъема украинских детей у родителей в ЕС исчисляются десятками

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Миссия России при ООН получает обращения об отъеме украинских детей у родителей в странах Европы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие случаи исчисляются десятками.

После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями, — сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что от этого страдают беженцы не только из Украины, но и из других стран, в том числе Евросоюза. По его словам, они растеряны и не знают, куда обращаться по таким вопросам.

Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена, — заключил Небензя.

Ранее он заявил, что число людей, прибывших с Украины и из Донбасса в Россию после начала СВО, превысило 5 млн. По его словам, из них более 730 000 — дети.

До этого постпред России при ООН на заседании Совета Безопасности выразил недовольство из-за «куриной слепоты» Запада. Так он назвал нежелание замечать в течение восьми лет агрессивных действий киевских властей против мирного населения.